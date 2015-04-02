Kıbrıs Rum kesimi, 'Ermeni soykırımı' inkârını 'yasakladı'

Kıbrıs Rum kesimi parlamentosu, '1915 Ermeni Soykırımı'nı soykırım olarak kabul etmeyenlerin cezalandırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Reuters'ın haberine göre, oylamanın ardından konuşan Parlamento Başkanı Yiannakis Omiru, "Bugün tarihi bir gün" dedi.

Parlamentoda temsil edilen tüm siyasi partilerin ortaklaşa sunduğu tasarı, “soykırımı, savaş suçlarını ve insanlık aleyhinde işlenmiş suçları” tanımayanlar için cezai yaptırım öngörüyor.

Yasa önerisine gerekçe olarak 2015 senesinin, Ermeni katliamının 100'üncü yıl dönümü olması gösterilmişti.

Benzer bir yasa daha önce İsviçre, Yunanistan ve Slovakya'da kabul edilmişti.

Rum yönetimi '1915 Ermeni Soykırımı'nı 1975 yılında ‘soykırım’ olarak tanımıştı.