ABD'nin Vermont eyaleti 'Ermeni Soykırımı'nı tanıdı

ABD'de Vermont eyalet kongresi, salı günü (31Mart 2015) yapılan oylamayla 'Ermeni Soykırımı'nı tanıdı.

Senato ve Meclis’te ayrı ayrı oylanan soykırım önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. "1915 yılında Ermeni vatandaşlarının Osmanlı Devleti tarafından soykırıma uğradığı"nı ileri süren tasarı Demokrat Milletvekili Joan Lenes tarafından meclise sunuldu. Lenes’in tasarıyı, ataları tehcir sonrası hayatta kalmayı başaran Chris Bohjalian ve Jessica Oski’nin tavsiyesi üzerine meclise taşıdığı belirtildi. Önerge, tehcirin 100. yılında mecliste kabul edilmiş oldu.

Atalarının İran Süryanisi olduğunu belirten Lenes, onların da Osmanlı Devleti tarafından topraklarından edildiğini iddia etti. Lenes “Bir Süryani olarak kendimi Ermenilere yakın hissediyorum” dedi.

Kongre’de yapılan oylamanın ardından düzenlenen programda Chris Bohjalian ve Vermont Üniversitesi öğretim üyesi Dana Walrath, tehciri yaşayan ailelerinin hikayelerini anlattı. Walrath yaptığı konuşmada “Soykırım devam ediyor çünkü hâlâ inkar ediliyor.” dedi.