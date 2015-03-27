T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kilise duvarında Samast ve 'Ermeni soykırımı' övgüsü!

Ermenilere yönelik nefret söylemi bu kez Bakırköy’deki kilise duvarına yansıdı

27 Mart 2015 20:29

Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzadzni Ermeni Kilisesi’nin duvarına 24 Mart’ta ‘Hepiniz Ermeni olsanız ne yazar, birimiz Ogün Samast olduktan sonra’ cümlesi yazıldı. İfadenin sosyal medyada geniş tepki görmesinin ardından, ertesi gün aynı duvarda ‘Kutlu yıl 1915’ yazısı görüldü.

Agos'un haberine göre yazılar üzerleri boyanarak kapatılırken, Kilise Vakfı Başkanı Mesut Özdemir, kilise duvarının kalabalık bir bölgede bulunduğunu, bu yüzden yazıları kimlerin yazdığını tespit edemediklerini belirtti.

Şubat ayında kilisenin duvarına Hocalı Katliamı  nedeniyle ırkçı bir afiş asılmış, daha sonra polis müdahalesiyle kaldırılmıştı.

ETİKETLER

ogün samastbakırköy kilisesiövgüyazı1915ermeni katliamı

İlgili Haberler

Avrupa Parlamentosu’nun en büyük grubu 'Ermeni Soykırımı'nı tanıdı

Avrupa Parlamentosu’nun en büyük siyasi grubu EPP, 'Ermeni Soykırımı’nı tanıdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24