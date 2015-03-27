Kilise duvarında Samast ve 'Ermeni soykırımı' övgüsü!

Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzadzni Ermeni Kilisesi’nin duvarına 24 Mart’ta ‘Hepiniz Ermeni olsanız ne yazar, birimiz Ogün Samast olduktan sonra’ cümlesi yazıldı. İfadenin sosyal medyada geniş tepki görmesinin ardından, ertesi gün aynı duvarda ‘Kutlu yıl 1915’ yazısı görüldü.

Agos'un haberine göre yazılar üzerleri boyanarak kapatılırken, Kilise Vakfı Başkanı Mesut Özdemir, kilise duvarının kalabalık bir bölgede bulunduğunu, bu yüzden yazıları kimlerin yazdığını tespit edemediklerini belirtti.

Şubat ayında kilisenin duvarına Hocalı Katliamı nedeniyle ırkçı bir afiş asılmış, daha sonra polis müdahalesiyle kaldırılmıştı.