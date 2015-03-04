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Dünya

Avrupa Parlamentosu’nun en büyük grubu 'Ermeni Soykırımı'nı tanıdı

Avrupa Parlamentosu’nun en büyük siyasi grubu EPP, 'Ermeni Soykırımı’nı tanıdı

04 Mart 2015 15:40

Avrupa Parlamentosu’nun en büyük siyasi grubu Avrupa Halk Partisi (EPP), geçen salı aldığı bir kararla 'Ermeni Soykırımı’nı tanıdı ve Türkiye’ye de 'soykırımı' tanıma çağrısı yaptı.

Avrupa'daki Hristiyan demokrat ve muhafazakâr partilerden oluşan partinin ‘Ermeni Soykırımı, Türkiye’nin sorumluluğu ve Avrupa Değerleri’ başlıklı kararında, Almanya, İngiltere, ABD ve Fransa dahil batılı ülkelerde bulunan arşiv belgelerinin soykırımın kanıtı olduğunu vurgulanıyor ve “Ermeni Soykırımı Osmanlı Devleti’nin son yıllarında Jön Türk Hükümeti tarafından yapılmıştır’ deniyor.

Kararda ayrıca Türkiye topraklarında bulunan, Ermeni kültürüne ait binlerce anıtın da yok edildiği belirtiliyor. 

EPP’nin kararında, Türkiye’ye de ‘tarihle yüzleşme Ermeni Soykırımı’nın gerçekliğini tanıma’ çağrısı yapıldı. 

Kararla ilgili bir açıklama yapan “Adalet ve Demokrasi için Avrupa Ermeni Federasyonu” (EAFJD) Başkanı Kaspar Karampetian EPP’ye teşekkür ederek “Avrupa Parlamentosu’ndaki diğer partilere de 100. yılda soykırımı tanıyarak benzer bir kararlılık ve cesaret örneği gösterme’ çağrısında bulundu.

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