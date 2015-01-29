Hollande: Yüzüncü yılda Ermeni Soykırımı’nın tanınması için Türkiye’den yeni bir jest bekliyoruz

Ermeni derneklerinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği yemeğe katılan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ‘soykırım’ konusunda Türkiye'den yeni jest beklediğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Türkiye’yi soykırım iddiaları ile ilgili gerçeklerin tanınması noktasındaki çabalarını sürdürmeye davet etti.

Fransa Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi’nin (CCAF) düzenlediği yıllık yemeğe katılan François Hollande, "Gerçeği bulma çabası devam etmelidir. Yüzüncü yıl dönümünün, soykırımın tanınması noktasında yeni bir jest, yeni bir etap olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

NTV’de yer alan habere göre, tabuları yıkmanın zamanı geldiğini savunan Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Ermenistan’ın yeni bir başlangıç yapması gerektiğine dikkat çekti.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı taziye açıklamasına da atıfta bulunan Hollande, bu adımı daha önce selamladığını hatırlattı, devamının gelmesi gerektiğini kaydetti.

24 Nisan’da Erivan’a gidiyor

François Hollande, Fransa’nın 2001 yılında "Ermeni soykırımını" tanımasının yaşayanlara karşı bir suçlama içermediğini, bunun hayatını kaybedenler anısına bir sorumluluk olduğunu iddia etti.

Hollande, "Fransa’nın ne pahasına olursa olsun korumak istediği ifade özgürlüğünün de insanlığa karşı işlenmiş bir suçu savunma hakkı vermediğini" savundu.

François Hollande, Ermeni katliamının yüzüncü yılı anma törenlerine katılmak üzere 24 Nisan’da Erivan'a gideceğini de açıkladı.