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'Çanakkale anmasının 24 Nisan'a çekilmesi, soykırımı gizlemeye yönelik utanç verici bir girişim'

Fisk: Sadece iki sene önce, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çanakkale Savaşı’nı 18 Mart’ta anmıştı. O dönem kimse Çanakkale’nin 24 Nisan’da hatırlanması gerektiğini düşünmüyordu

20 Ocak 2015 19:20

Independent’ın tanınmış Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Çanakkale anmasının bu sene 24 Nisan’a çekilmesiyle ilgili hükümeti eleştiren sert bir yazı kaleme aldı.

Fisk, yazısında, kararın sadece politik bir fesatlık değil, aynı zamanda soykırımı inkar etmek için ülke tarihinin değiştirilmesi olduğunu ifade etti.

Çanakkale Savaşı’nın 100'üncü yıl anmasının Ermeni soykırımının başlangıcı olarak kabul edilen 24 Nisan’a alınması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın törene önce Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'i, ardından Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ı çağırması tartışmaları da beraberinde getirdi. 

 

'Katledilen bir buçuk milyon Ermeni’nin hayaleti, onlarla birlikte yürüyecek' 

 

"Sadece iki sene önce, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çanakkale Savaşı’nı 18 Mart’ta anmıştı. O dönem kimse Çanakkale’nin 24 Nisan’da hatırlanması gerektiğini düşünmüyordu" diyen Fisk, "Çanakkale’nin yüzüncü yıldönümü, Ermeni soykırımını saklamak için girişilmiş utanç verici bir teşebbüs" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi: 

Aralarında Prens Charles ile Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları dahil dünya liderleri Türk hükümetinin daveti üzerine Nisan ayında Birinci Dünya Savaşı muhaberesini anmak üzere Gelibolu’da bir araya geldiklerinde katledilen bir buçuk milyon Ermeni’nin hayaleti de onlarla birlikte yürüyecek. 

Avrupa’nın pek çok ülkesi tarafından kabul edilen Ermeni Soykırımının, İngilitere hükümeti tarafından ısrarla görmezden gelindiğinin de altını çizen Fisk, Türkiye’nin ‘Ermenilerin savaş dönemi mağdurları’ olduğu tezinin saygınlığını yitirmesinin üzerinden epey süre geçtiğini belirtiyor.

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