HDP, Meclis'e 'Ermeni Soykırımı' teklifi sundu

HDP Milletvekili Sebahat Tuncel, Meclis’e, “Ermeni Soykırımı için özür dilensin” teklifi sundu. Tuncel, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te Ermeni Soykırımı için özür dilesin” dedi.

Kanun teklifi, devlet adına Cumhurbaşkanı’nın, Meclis’te resmi olarak özür dilemesini öngörüyor. Kanun teklifine göre, Cumhurbaşkanı ertesi gün olayın yaşandığı yerde de özür metnini okuyacak. Özür dileme resmi olarak yapıldıktan sonra en fazla 1 yıl içerisinde, konuya özgü TBMM’de yasa ile hakikatleri araştırma komisyonu kurularak, devletin elindeki tüm arşivler açılacak.

Teklif maddi ve manevi tazminat verilmesini ve yasal düzenlemeler yapılmasını da öngörüyor. Teklifte ayrıca olayın yaşandığı günün “ulusal yas” olarak ilan edilmesi de isteniyor. Teklifin gerekçesi incelendiğinde 1937-38 Dersim, Maraş, Sivas, Çorum katliamları, 12 Eylül Askeri Darbesi; “Devlet teröründen kaynaklı işlenen insanlık suçu” olarak değerlendirildi.

Teklifin yasalaşması durumunda Türkiye resmen “Ermeni Soykırımı”nı da kabul etmiş olacak. Soykırımın başladığı gün olan 24 Nisan, “ulusal yas günü” olacak.