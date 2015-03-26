Agos'tan Erdoğan'a yanıt: Soykırımı görmek isteyene belge çok

Agos gazetesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Tarihin her döneminde olduğu gibi bu büyük savaş yıllarında da yaşanmış acılar, trajediler olabilir. Bundan sadece Ermeniler etkilenmiş değildir. Ey Ermeni diasporası, belgelerimiz burada. Senin ne kadar belgen var, çıkar belgelerini'' sözlerine manşetinden yanıt verdi.

Gazete, 'Görmek isteyene belge çok' başlığıyla yayımladığı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink'in “Her Ermeni, bir belgedir” sözünü hatırlatarak, "Hitabı, resmî söylemin nakaratı gibiydi. Ermenilerin, elbette soykırımı anlatmak için belge sunma gibi bir takıntısı yok" diye yazdı.

Agos'un 'Görmek isteyene belge çok' başlığıyla yayımlanan (26 Mart 2015) haberi şöyle:

Hrant Dink’in ifade ettiği üzere “Her Ermeni, bir belgedir”; ancak ille de belge diye diretenlere bugünlerde eşzamanlı yaşanan iki ayrı gelişmeyi hatırlatmak gerek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diaspora ve Ermenistan’a “Bizim arşivlerimiz burada. Senin ne kadar belgen var?” hitabı, resmî söylemin nakaratı gibiydi. Ermenilerin, elbette soykırımı anlatmak için belge sunma gibi bir takıntısı yok. Zira Hrant Dink’in ifade ettiği üzere “Her Ermeni, bir belgedir.”

Ancak ille de belge diye diretiliyorsa, bugünlerde eşzamanlı yaşanan iki ayrı gelişmeyi hatırlatmak gerek. Bunlardan ilki, Vatikan arşivlerinde yer alan Ermeni Soykırımı’yla ilgili yazışmalar ve misyonerlerin raporları dahil yeni tarihi belgelerin gün ışığına çıkıyor oluşu.

Yine Raymond Kévorkian’ın alanında başyapıt sayılan ‘Ermeni Soykırımı’ kitabı da Türkçe olarak yayımlandı. Kitap, soykırımın yaşandığı bölgeleri, kasabaları, köyleri, tek tek detaylandırılarak, tanıklıklarla anlatıyor. Dolayısıyla görmek isteyene belge çok. Yeter ki bakması bilinsin.

Raymond Kévorkian’ın ‘Ermeni Soykırımı’ çalışmasını Türkçe'ye çeviren Ayşen Taşkent Ekmekçi, çevrilmesi iki buçuk yıl süren kitabı anlattı: Bu kitabın farkı, çok çıplak bir biçimde, her şeyi anlatması… Ayrıca, verdiği detaylar açısından da çok değerli. İnsanın rezilliğinin defilesi gibi. Her kötülüğün bir fazlası var, sonu gelmiyor. Şimdiye kadar okuduklarım, bilgi aktarımıydı. Bu kitapta, tanıklıklara geniş yer veriliyor.

Vatikan arşivlerinde yer alan Ermeni Soykırımı’yla ilgili yeni tarihi belgeler, gün ışığına çıkıyor.