Ergani'de Belediye Eş Başkanı ve meclis üyelerinin yerine kayyım atandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde tutuklu DBP'li Belediye Eşbaşkanı Aygün Taşkın ile belediye meclis üyeleri Hasip Demirtekin ve tutuklanıp denetimli serbestlikle bırakılan Sabiha Alçiçek’in yerine kayyım atandı.

Evrensel’de yer alan habere göre, Diyarbakır Valiliği tarafından kaymakamlığa, kaymakamlıktan ise belediyeye gönderilen görevlendirilme belgesinde, “674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 38. ve 40. maddeleri ile belediye kanununda yapılan düzenlemede 'terör ve terör örgütüne yardım ve yataklık' suçları kapsamında haklarında yapılan soruşturma veya kovuşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı, başkan vekili ve meclis üyelerinin yerine İçişleri Bakanı / vali tarafından görevlendirme yapılması hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, Belediye eş başkanı Aygün Taşkın yerine Ramazan Hekimoğlu, belediye meclis üyeleri Hasip Demirtekin yerine Mehmet Ali İpek, Sabiha Alçiçek’in yerine de Mustafa Yalçın meclis üyesi olarak görevlendirilmiştir" denildi.

Atanan kayyımların kim oldukları konusunda bilgi alınamadı.