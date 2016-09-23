Mazıdağı Belediyesi’ne atanan kayyıma suikast girişimi!

İçişleri Bakanlığı’nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği, 28 belediyeye yönelik görevlendirmeler kapsamında Mardin'in Mazıdağı Belediye Başkanlığına getirilen Mazıdağı Kaymakamı Halit Benek'e suikast için geldiği değerlendirilen bir kişi yakalandı.

Hürriyet’in haberine göre, ilçede terörle mücadele ve özel harekat polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "Leşker" kod adlı bir kişi yakalandı.

Kişinin üzerinde susturucu, tabanca ve el bombası ele geçirildi.

Kişinin, KHK gereği 28 belediyeye yönelik görevlendirmeler kapsamında Mazıdağı Belediyesi’ne getirilen Kaymakam Benek'e suikast düzenlemek istediği, bu kapsamda keşif yaptığı iddia edildi.