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İdil Belediyesi'ne kayyım atandı, binaya Türk bayrakları asıldı

İdil Kaymakamı Ersin Tepeli, bugün Belediye Başkanlığı görevine kayyım olarak atandı

21 Eylül 2016 21:01

OHAL Kararnamesi ile kayyım atanan belediyelere bir yenisi daha eklendi. Şırnak’ın İdil Belediyesi’ne de kayyım ataması yapılmasıyla,  ‘terörle bağlantılı oldukları’ iddiasıyla kayyım atanan belediye sayısı 29’a yükseldi. Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ulaştırılan yazı ile kayyım atandığı belirtilirken, kayyım olarak atanan Kaymakam Ersin Tepeli ise, "Ben buraya kayyım olarak atandım" diyerek belediyeye yerleşti. 

Şırnak’ın İdil ilçesinde dün Belediye Eşbaşkanları Mehmet Muhdi Aslan ve tutuklu olan Nevin Girasun'un görevden alınmasının ardından bu sabah İdil Kaymakamı Ersin Tepeli, bugün Belediye Başkanlığı görevine kayyım olarak atandı. Kayyım atanan belediye binasına Türk bayrakları asıldı. Görevden alınan İdil Belediyesi Eş Başkanı DBP'li Mehmet Muhdi Arslan gözaltına alındı.

Bakanlık tarafından görevden uzaklaştırılan İdil Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Muhdi Arslan, belediyeye kayyım atanmasını gasp olarak gördüklerini belirterek, "AKP hükümeti aklını başına almalıdır. 1990'lı yıllarda 'bir çakıl taşı vermeyeceğim' diyenlerin akıbeti bellidir. Bu ülkenin asıl sahibi bizleriz. Her ne kadar kayyum atanmış olsa bile halkımıza hizmete devam edeceğiz" dedi.
 

İdil Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Muhdi Arslan gözaltında
 

Şırnak'ın İdil Belediyesi Eş Başkanları DBP'li Mehmet Muhdi Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından Mehmet Muhdi Arslan gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca dün görevden uzaklaştırılan İdil Belediye Başkanı Mehmet Muhdi Aslan'ın Atakent Mahallesi Adile Naşit Caddesi üzerinde bulunan evi bugün sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından arandı. Arama sonucu polis bazı belge ve bilgisayara el koyarken, Aslan'ı gözaltına alarak İdil ilçe Emniyet müdürlüğüne götürdü.

 

Meclis üyeleri belediyeyi terk etti

 

Kayyım atandığına ilişkin bakanlık yazısının belediyeye ulaşmasının ardından meclis üyeleri belediyeyi terk etti.

 

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