Kayyım atanan belediyenin önüne bırakılan 4 ton patlayıcı yüklü kamyon etkisiz hale getirildi!

Van'ın Erciş ilçesinde belediye binası önüne PKK'lılar tarafından park edilen bomba yüklü kamyon, son anda fark edildi. İçerisinde yaklaşık 4 ton patlayıcı bulunan kamyonun çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Erciş ilçesinin Beyazıt Mahallesi Tugay Caddesi'nde meydana geldi. Belediye binası önüne çalışır halde park edilen içerisinde şoförü bulunmayan kamyonu fark eden polis, durumdan şüphelenip araçta arama yaptı. Kamyonun kasasında varillerin içerisinde patlayıcı bulunduğunun belirlenmesi üzerine çevrede önlem alındı. Van-Ağrı Karayolu ile belediye binasının bulunduğu alana çıkan tüm yollar trafiğe kapatılırken, çevrede bulunan evler de boşaltıldı.

Kamyon halen belediye binası önünde bulunurken, Van'dan bomba imha uzmanı ekipler çağrıldı. Patlayıcı yüklü kamyonun alınacak güvenlik önlemlerinin ardından imha edileceği belirtildi.

11 Eylül’de kayyım atanmıştı

Önünde bomba yüklü kamyon ele geçirilen DBP'li Erciş Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı kararıyla 11 Eylül'de kayyım atanmıştı. Kayyım olarak atanan ilçe Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar da geçen Pazartesi gününden itibaren belediyedeki çalışmalarına başlamıştı.

Kamyondaki patlayıcı 4 ton

Ele geçirilen kamyondaki patlayıcı miktarının ise yaklaşık 4 ton olduğu belirtildi. Kamyon, alınan güvenlik önlemlerini ardından imha edilmek üzere belediye binası önünden alınarak başka bir bölgeye götürüldü.

Düzenek etkisiz hale getirildi

Belediye binası önüne çalışır halde park edilen bomba yüklü kamyon, geniş güvenlik önlemleri altında belediye binası önünden alınarak güvenli bölgeye götürülerek bomba düzenekleri etkisiz hale getirildi.

Öte yandan bomba yüklü kamyonla ilgili düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Valilikten açıklama



Van Valiliği, kayyum atanan Erciş Belediyesi önünde ele geçirilen bomba yüklü kamyonla ilgili açıklama yaptı. Van Valiliği'den konuyla ilgili yapılan açıklamada kamyonun çalışır halde terk edildiği ve saldırının belediye hizmat binası önünde görev yapan polislere yönelik olduğunun değerlendirildiği belirtilerek şöyle denildi.



"İlimiz Erciş ilçesinde 27.09.2016 günü 18.40 sıralarında ilçe emniyet müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından Van - Ağrı karayolu üzerindeki Erciş Belediyesi'ne ait yeni hizmet binası önünde, kasasında bomba düzeneği kurulu, çalışır ve terk edilmiş vaziyette bırakılmış bir kamyon bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu kamyon kasasında yapılan detaylı incelemelerde; bin litrelik su tankında yaklaşık 1 (bir) ton, 11 (onbir) adet her biri 240 kg'lık jelikan bidonlar içerisinde 2 bin 640 kg ve yine 6 (altı) adet her biri 50 kg'lık çuvallar içerisinde 300 kg olmak üzere toplam 3 bin 940 kg amonyum nitrat ile güçlendirilmiş bomba düzeneği kurulduğu belirlenmiştir. Ele geçirilen düzenek, bomba imha uzmanı ekipler tarafından iptal edilerek incelenmek üzere muhafaza altına alınmış olup, kamyon kasasındaki yüklü miktarda patlayıcı madde ise güvenli bölgeye taşınarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Belediye binası önünde görev yapan polis unsurlarına yönelik olduğu değerlendirilen olayda kullanılan kamyonun, seyir halindeyken önü kesilerek bölücü terör örgütü mensuplarınca gasp edildiği ve üzerine bomba düzeneği ve patlayıcıların yüklendiği anlaşılmış olup, olayın faillerini yakalamaya yönelik başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülmektedir."

