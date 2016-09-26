DBP’den AYM’ye ‘kayyım’ başvurusu

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Hukuk Komisyonu, İçişleri Bakanlığı tarafından atanan kayyımların geri çekilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulundu.

Habertürk’te yer alan habere göre, DBP Hukuk Komisyonu üyeleri, Diyarbakır Adliyesi'ne gelerek partilerinin yönetiminde bulunan, İçişleri Bakanlığı kararı ile kayyım atanan 24 belediyedeki kayyımların geri çekilmesi yönünde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

Başvuru öncesi Diyarbakır Adliyesi önünde toplanıp burada basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis valiliğin aldığı yasak kararını bildirerek basın açıklamasının yasağa aykırı olduğunu, bu nedenle açıklamaya izin vermeyeceklerini söyledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı adliye çevresinde grup, basın açıklaması yapmadan dilekçelerini Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürdü.

Bugün Dargeçit Belediyesi'ne atanan kayyım için başvuran komisyonun, 22 gün içerisinde diğer belediyeler için de Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağı öğrenildi.