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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ağrı'da belediyeye atanan kayyım istifa etti

674 sayılı OHAL kararnamesi kapsamında 28 belediyeye kayyım atanmıştı

22 Eylül 2016 16:37

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 674 sayılı kanun hükmünde kararnamesi (KHK) kapsamında Ağrı’nın Doğubayazıt Belediye meclis üyeliğine atanan kayyım Ayhan Topçi istifa etti.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 674 sayılı kanun hükmünde kararnamesi (KHK) kapsamında 28 belediyeye kayyım atanmış, kayyım atanan belediyelerin 4'ü 'FETÖ', 24'ü ise PKK ile ilişkilendirilmişti.

Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan tarafından tutuklu 2 DBP’li meclis üyesi Halis Gültekin ve İsa Karahan’ın yerine Ayhan Topçi ile Tahir Sekendür göreve getirimişti. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; belediye meclis üyesi olarak atanan Ayhan Topçi, dilekçesini Doğubayazıt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne sunarak istifa ettiği belirtildi.

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