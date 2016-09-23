"Lice Belediyesi’ne atanan kayyım istifa etti"

Dicle Haber Ajansı’nın (DHA), Lice Belediyesi'nin tutuklu eş başkanı yerine kayyım olarak atanan Abdulkadir Tunçok, bilgisi dışında yapılan atama nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

DİHA'nın haberine göre, Lice Belediyesi’nin eş başkanı Harun Erkuş'un yerine Diyarbakır Valiliği tarafından kayyım olarak atanan Abdulkadir Tunçok istifa etti. Belediye meclis üyeliği görevi verilen Tunçok, yazdığı istifa dilekçelerini kaymakamlık ve Lice Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verdi.

Tunçok'un istifa dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Bilgim ve onayım olmaksızın Lice Belediyesi Meclis üyeliğine kayyum olarak atandığımı öğrenmiş bulunmaktayım. Kayyum olarak meclis üyeliği görevini kabul etmiyorum. Bu yüzden kayyum olarak atandığım Lice Belediyesi meclis üyeliğinde istifa ediyorum. Bu hususta gereğini saygılarımla arz ederim."