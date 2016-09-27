KESK, kamuda görevden almalara ve kayyım atamalarına karşı eylem programını açıkladı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yayımlanan OHAL’lerle birlikte binlerce kamu çalışanı açığa alındı veya memuriyetten atıldı. Bu süreçte en çok tartışılan konu isen memuriyetten atılan isimlerden bir kısmının sendikalı olduğu gerekçesiyle işine son verildiği iddiası oldu. Dün Mülkiyeliler Birliği’nde toplanan KESK MYK üyeleri ile sendikaların başkanları, başlayan KHK ile kamu çalışanlarını açığa alma, işten çıkarma ve kayyım atamalarına karşı eylem programını belirledi. Buna göre, KESK 29 Eylül Perşembe “İhraç edilen ve açığa alınan Kamu emekçileri derhal görevlerine iade edilsin” talepleri ile yurt genelinde bir imza kampanyası ile eylemlerine başlayacak.

KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse yaptığı basın açıklamasında, “Tek adama dayalı dikta rejmini hayata geçirmenin fırsatı, onların deyimi ile “Allahın Lütfu” bu OHAL düzeninde bir kez daha hedef tahtasına konmuş olmamız bizim için aslında şaşırtıcı değildir” dedi. “15 Temmuz darbe girişiminin OHAL ilanı ile fırsata çevrilerek bu sivil darbe sürecin derinleştirildiği bir süreçten geçildiğini” ifade eden Köse, “KESK’in hedefte olduğunu” savundu.



29 Eylül Perşembe “İhraç edilen ve açığa alınan Kamu emekçileri derhal görevlerine iade edilsin” talepleri ile yurt genelinde bir imza kampanyası ile eylemlerine başlayacaklarını açıklayan Köse, 15 Ekim tarihine kadar işyerlerinde, kent meydanlarında kurulacak stantlarda “İşimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu ağır saldırıyı da püskürteceğiz” başlıklı bildiri dağıtımı yapılacağını açıkladı. 1 Ekim’de merkezi basın açıklaması gerçekleştireceklerini söyleyen Köse, “5 Ekim Dünya Öğretmeler Günü vesilesiyle ‘Güçlü ve Demokratik Bir Toplum İçin Öğretmene Değer Ver!’ teması ile illerden katılımla Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi yapacağız” dedi.



1-2 ve 6-7-8 Ekim tarihlerinde öncelikli olarak açığa almaların yüksek olduğu illerden başlayarak KESK üyeleriyle geniş katılımlı toplantılar yapılacağını da açıklayan Köse, 10 Ekim Ankara Gar katliamında hayatını kaybedenlere eylem ve etkinliklerle anacaklarını belirtti. Köse, 12 Ekim’de illerden yola çıkan yürüyüş kollarının 15 Ekim sabahı Ankara’da olacaklarını söyledi.