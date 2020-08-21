Enerji Uzmanı Mehmet Öğütçü: Karadeniz'de keşfedilen gazın işlenip kullanılabilir hale gelmesi en az 7-8 yılı bulur

Enerji projelerine yatırım sağlayan stratejik danışmanlık şirketi Global Resources Corporation Başkanı ve Enerji Uzmanı Mehmet Öğütçü, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmesini değerlendirerek, ''Türkiye'nin bu gazı 3 yılda çıkarması dünya rekoru olur. Bu gazın işlenip kullanılabilir hale gelmesi en az 7-8 yılı bulur'' dedi.

Öğütçü, CNN Türk'ten Başak Şengül'ün Akıl Çemberi programında konuşarak, ''Ne Doğu ne Batı; eksen Türkiye" söylemini haklı çıkartacak bir rezervden bahsetmiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Doğal gaz keşfinin Türkiye için hayırlı bir başlangıç olduğunu belirten Ögütçü şöyle konuştu:

Avrupa Birliği'nin yıllık tüketimi 350 milyar metreküp civarında. Dolayısıyla biz bütün bu rezervi üretsek bile AB'nin sadece bir yıllık ihtiyacını karşılayacak ama belki de daha da büyüyecek, yeni bir kuzey denizi yaratılacak. Sayın bakanın da belirttiği gibi 150 kez arandı orada. Norveç'te 30 kez arandı, bulunamadı. Bizim şansımız 10 kez yapacağız dedikleri sondajın 9'unda bulunması. Bulunamayabilirdi. Onun için ben bunu çok hayırlı bir başlangıç olarak görüyorum. Tek kaygım beklentileri çok yükseltmeyelim. Dünya ölçeğinde çok büyük bir buluş değildir bu. Ama diğer buluşlarla belki de artacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugünkü açıklamasında hedeflerinin 2023'te keşfedilen doğal gazın halkın hizmetine sunmak olduğunu söyledi.

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