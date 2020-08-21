Karadeniz'de doğal gaz rezervleri bulunduğunun duyurulmasının ardından Tüpraş ve Petkim hisselerinde dikkat çeken düşüş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıklamasının ardından Tüpraş ve Petkim hisseleri düşüşe geçti.

Erdoğan’ın hafta başında bugün müjdeli bir haber açıklayacağını duyurmasının ardından Tüpraş ve Petkim hisseleri yükselişe geçmişti. Tüpraş hisseleri 95.70 liraya kadar yükselirken, Petkim ise 4.96 liraya kadar çıkmıştı.

Erdoğan’ın 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu açıklamasıyla Tüpraş hisseleri 95.70 liradan yüzde 7.61 düşüşle 84.55 liraya, Petkim ise yüzde 7.74 düşüşle 4.96 liradan 4.29 liraya kadar geriledi.

Borsa İstanbul açıklamanın ardından ilk dakikalarda 1.106 puana kadar indi. Şu dakikalarda 1120 puanda seyrediyor.

Diğer enerji sektöründeki şirketlerin hisse fiyatlarındaki değişim şöyle:

Dün Reuters'ın iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde bulunan rezervin 800 milyar metreküp olduğu ve Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabileceği iddia edilmişti.

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