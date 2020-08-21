Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz keşfi açıklamasının ardından dolar yükselişe geçti, borsa endeksi geriliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu açıklamasının ardından dolar 7.22 TL seviyesinden 7.32 TL’ye yükseldi.

Erdoğan müjde açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum. O uğurladığımız günle birlikte keşfe ulaşmış olduk. Fatih sondaj gemimiz isminize layık biçimde hepimizi gururlandırdı. Bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın ilk parçası.”

Erdoğan açıklama yapmaya başladığı sırada dolar 7.22 TL’ydi. Açıklamanın ardından şu dakikalarda 7.32 TL seviyesine yükseldi. Euro 8.61 TL, sterlin 9.60 TL’den işlem görüyor.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 1.04 artıyla 1,138.49 puanda başlamıştı. BIST Endeksi açıklamanın ardından ilk dakikalarda 1.134 puana, daha sonra 1.118 puana kadar indi.

Dün Reuters'ın iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde bulunan rezervin 800 milyar metreküp olduğu ve Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabileceği iddia edilmişti.

TIKLAYIN - Erdoğan: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi

TIKLAYIN - Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz keşfi açıklamasının ardından dolar hareketlendi