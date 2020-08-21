"Milletimize cuma günü müjde açıklayacağım" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmak" dedi. Erdoğan keşfedilen doğal gaz rezervinin 320 milyar metreküp olduğunu duyurdu.

Dolmabahçe Ofisi'nde açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bugün ülkemiz bakımında tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Bilindiği gibi enerji kalkınmanın temel unsuru olmasının yanında millî bağımsızlığın gerçek anlamda tesisinde önemli bir yere sahiptir. Ülkelerin ortaya koyduğu vizyonların hayata geçebilmesi enerji sektöründeki istikrarla orantılıdır." dedi.

"Suriye’deki son yıllarda yaşananları düşünün, birileri doğrudan petrol üretim tesislerine yöneldi"

Erdoğan, "Dünyada son bir asırdır yaşanan hiçbir karmaşa, kaos, savaş, çekişme yoktur ki gerisinde öyle veya böyle enerji hesabı yatmasın. Petrol ve doğal gaz sahalarının kontrolü, güvenliği için yeri geldiğinde milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı vahşi bir düzen kurulmuştur. Eğer bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli bu gayri insani küresel düzen hâlâ hükümranlığını sürdürmektedir. Suriye’deki son yıllarda yaşananları düşünün, biz mazlumların ve mağdurların bulundukları yerlere giderken birileri her şeyi bir kenara bırakıp doğrudan petrol üretim tesislerine yönelmiştir. Aynı durumla Libya'da da karşılaştık. Biz Libyalı kardeşlerimizin çağrısıyla onları darbecilerden kurtarmanın mücadelesini verirken birileri yine petrol sahalarının dibinde bitivermiştir." diye konuştu.

"Rabbim bize bambaşka bir yerde hem de görülmedik zenginlikte kapı açtı"

Erdoğan, "Doğu Akdeniz’de oynanan onca oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır. Biz önceliğimizi asla değiştirmedik. Hep, ‘Önce insan, dostluk, kardeşlik, mazlumlar ve mağdurlar, hak, hukuk, adalet’ dedik. İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir. Rabbim bize bambaşka bir yerde hem de görülmedik zenginlikte kapı açtı. Yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır. Bu alanda en üst lige çıkmış Türkiye var." düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan, "Bugünlere elbette kolay gelmedik. Ülkemizde çok uzun yıllar boyunca doğal gaz ve petrol arama çalışmaları genellikle kiralama usulüyle yapıldı. Hele derin deniz sondajlarında tamamen dışa bağımlıydık. Yüzlerce milyon dolarlık arama faaliyetleri sonunda elimizi üç-beş sayfalık rapor dışında hiçbir şey geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz, belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Sonuçta biz artık bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların öyle kiralama vb. yöntemlerle değil doğrudan millî kuruluşlarımız aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.

"Sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu değil"

Erdoğan, "Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017 senesinde yeni baştan belirledik. O dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız olan Berat Albayrak ile ardından gelen Fatih Dönmez kardeşimiz ekipleriyle birlikte bu politikayı titizlikle ve kararlılıkla uyguladılar. Bu çerçevede derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışlarına girdik. Ardı ardına 3 sondaj gemisini ülkemiz derin deniz arama filosuna kattık. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih’in yanında, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimiz de bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk. Barboros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimizle bu filoyu güçlendirdik. Mülkiyetleri ülkemize ait olan 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz tamamen kendi ekipmanlarımız ve kendi personelimiz ile çalışmalarını yürütüyor. Dünya fiyatlarının bir hayli altında maliyetle ülkemize kazandırdığımız gemilerimizle yaptığımız sondajların birim maliyeti de oldukça düşüktür. Sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu değildir." yorumunu yaptı.

Erdoğan, "Zaten öyle bir durum olsa bize nefes bile aldırmayacakları ortadadır. Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık." dedi.

“Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi”

Erdoğan, "Sevincimizi hep birlikte yaşamak için müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

Erdoğan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik”

Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı ‘Tuna 1 Kuyusu’ndaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Kendisini Boğaz’dan uğurladığım günü hatırlıyorum. O uğurlayışımızla birlikte hamdolsun neticeye ulaşmış olduk. İstanbul’un fethinin yıl dönümünde Karadeniz’e uğurladığımız Fatih Sondaj Gemimiz ismini layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı.

"Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmak"

Daha önce ‘Tuna 1’ diye adlandırılan bu alanı ‘Sakarya Gaz Sahası’ olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken test, analiz, mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek.

Rabbimize bize ve milletimize bugünleri gösterdiği için hamd ediyoruz. Yıllarca enerjide dışa bağımlılığının maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğimize daha güvenle bakacağız. Bu operasyonu tamamen milli imkânlarla gerçekleştirdik.

Tespit kuyuları açmaya başlayacağız, üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlemlerine geçeceğiz. Doğal gazın yüzeye çıkarılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen yararlanacağız. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır.

“9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik”

Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz’de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Nihayet son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk.

“Benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz”

Benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki çalışmalara hız vereceğiz.

“Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır”

Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.

Biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya Gaz Sahası ile ‘Bismillah’ dedik; devamı da gelecek. Biz bu yolun divanesiyiz. Burada da neticeye ulaşacağız. Kendi topraklarımızdaki aramaları da daha sıkı ve bilinçli şekilde yapıyoruz. Diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarımızı da çoğaltıyoruz.

"Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız"

Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Türkiye yıllarca bunun sancısını çekmiş, bedelini ödemiş bir ülkedir. Cari açığımızın en büyük sebebi de hep enerji olmuştur. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara verdiğimiz önem sayesinde bu konuda nisbi bir denge sağlasak da ciddi bir ithalatçı durumundayız. Cari açığımızın ana sebebi bu değil mi? Bu. Daha çok arama yapıp net ihracatçı durumuna gelene kadar bize durmak yok.

Bir yandan konvansiyonel enerji kaynaklarına yoğunlaşırken diğer yandan elektrikli motor başta olmak üzere geleceğin teknolojilerini de yatırımlarımızı sürdürüceğiz.

Her kaynağın diğerinin tamamlayıcısı olduğunu unutmadan bu alanlarda en güçlü şekilde varlığımızı göstermekte kararlıyız. Türkiye artık hiçbir alanda birilerinin gölgesini sığınma ihtiyacı duymadan kendi ayakları üzerinde durabilecek güce, iradeye ve kaynağa sahiptir. Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden, kimseye hakkımızı yedirmeden hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Yunanistan başta olmak üzere bu mesele karşımızı dikilenlerin hepsi haklı olduğumuzu gayet iyi biliyor. Özellikle Avrupa Birliği, Yunanistan’ı şımartıp üzerimize salarken sergilediği çifte standart sebebiyle bir kez kendi ilkelerine ihanet ettiğini, birliği ayakta tutan değerleri yıprattığını görmeli. Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan saçma sapan haritaların yarın öbür gün en büyük zararı AB’ye vereceği unutulmamalı.

Sırf Türkiye’ye zararı dokunuyor diye Yunanistan’ı kurtarmaz. Ama AB’nin zaten sorunlu olan itibarını iyice düşürür. Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını, gerektiğinde bedel ödeme ve ödetme azmini görmek istemeyenler sahada da masada da cevaplarını alacaktır.

Sakarya Gaz Sahası’ndaki keşiften sonra artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyorum. Milletimizin refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin. Doğal gaz rezervi keşfimizin ve arkasından gelecek yeni keşiflerin hayırlı olmasını diliyorum. Buradan gelecek gelirin hayırlar getirmesini diliyorum.

Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e teşekkürlerimi sunuyorum. 9. derin deniz sondajı yaptık. Öyle ülkelerle çalıştık ki, marka isimlerdi, 150 arama yapıp dönüp gittiler. Bu iş öyle rahat bir iş değil. Bu işin kaderinde bu var. Şu an kendi gemilerimizle çalışmaları yaptığımız için maliyetleri düşürdük. 2023'e kadar kararlılıkla çalışmaları yapıp netice almak. Bizim de geleceğimize ciddi anlamda bir perspektif sundu. Kararlılıkla bu yola devam edeceğiz. Biz doğal gazda petrolde varız diyeceğiz"

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