Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Karadeniz'deki keşifle ülkemizin gündeminden cari açık konusunu kaldıracağız, döviz fazlasını konuşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs 2018'de yola çıkan Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih'in Tuna-1'deki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulduğunu duyurdu. Erdoğan'ın ardından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Allbayrak, bugünün Türkiye'nin milli enerji politikaları açısından tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, "Türkiye artık yeni bir döneme giriyor; Ne Doğu ne Batı yeni eksen Türkiye" diye konuştu.

Yeni bir sürece girildiğini söyleyen Bakan Albayrak, "Buradaki mevcut keşif ve potansiyelle inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu kaldırıp, döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başladığını görmüş oldum" dedi.

Enerji Bakanı Dönmez: Bulunan gazın değeri çok yüksek; maliyet düşük olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nden yaptığı açıklamada, "Bugün bizler için çok önemli bir gün. Türkiyemiz, milletimiz için tarihi dönüm noktalarından olabilecek bir gün yaşanıyor. Potansiyeli yüksek lokasyonlara yoğunlaştık. Burası 9. derin deniz sondajımız. Rabbime hamd ediyorum. Karadeniz'de Trabzon'da montaj işlemi yapıldı. 20 Temmuz'da matkap indi" diye konuştu. Bulunan gazın değerinin çok yüksek oluğunu belirten Bakan Dönmez, "Maliyeti düşük olacak" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye olarak çok önemli bir sürece şahitlik ediyoruz. Milletimizin tarihinde ağustos ayı zaferler ayı. Bugün yine bir ağustos ayında ülkemizin makus talihini tarihe gömdüğümüz sürece şahitlik ediyoruz. Bizim için övünç kaynağı. Tam bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım atıldı. Yarınlara çok daha umutlu taşıyacak bizleri. Keşif ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşımızın gururla sevinç yaşayacağı bir adım atılıyor.

Cari açık konusunu ülkemizin gündeminden çıkaracağız. Yeni bir sürece girdiğimizi görmüş oldum. Türkiye artık yeni bir döneme giriyor. Ne Doğu ne Batı yeni eksen Türkiye söylemiyle yeni bir sürece gidiyoruz. Muazzam çileli bir yolcukla bu neticeyi ortaya koydukları için şükranlarımı sunuyorum. Bir kez daha şuna inanç ve imanla şahitlik ettim ki Allah hiçbir emeği zayi etmiyor. Bugün yeni bir çağın açıldığına inanıyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanım; zatıalinizi ve aziz milletimizi Fatih sondaj gemisinden selamlıyorum. Bugün çok önemli bir gün. Türkiyemiz için, milletimiz için tarihi dönüm noktalarında olacak bir günün heyecanını yaşıyoruz.

Bir anektodla sözlerime başlamak istiyoruz. Bakanlık görevini sayın Albayrak'tan aldığım gün aramızda şöyle bir görüşme gerçekleşmişti. Tüm şehirlerimize doğal gazı götürdüğümüzü ifade etmiştim. Bugün 81 ilimizde doğal gaz var. 60 milyon vatandaş doğalgaza erişmiş durumda. Yeni dönemde odaklanacağımız esas konunun doğal gaz ve petrol arama olacağını ifade etmiştim. Siz de kolaylık dilemiştiniz.

Fatih sondaj gemisini 2018'de Antalya'ya göndermeden önce şöyle bir diyalog gerçekleşmişti aramızda. "Desteğiniz bizim için çok önemli. İngiltere 150'inci denemede buldu, Norveç 30'uncu denemede buldu" deyince, "Bizim o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih" demiştiniz.

Dedik ki, potansiyeli en yüksek olan lokasyonlara ağırlık vereceğiz. İnşallah ilk 10 sondajda bir keşif yakalayalım. Bugün burası dokuzuncu derin deniz sondajımız. Rabbimize hamd ediyorum, bizi bu güzel keşifle buluşturdu. Bu bölgedeki sismik çalışmalara 14 ay önce Batı Karadeniz Sakarya Gaz Sahası bölgesinde başladık. 2 bin kilometrelik alanın adeta röntgen filmini çektik.

İki tane önemli gaz kaynağı adını verdiğimiz rezervi kestik. Gazla buluştuk, sondaja bir hafta 10 gün ara verdik. Sürekli testleri yapıldı. Detaylı çalışmalardan sonra, sizin de biraz önce açıkladığı gibi gaz miktarını, rezerv miktarını tespit ettiler. Burada işlemimiz henüz bitmedi. Yaklaşık 1000 metrelik daha derine ineceğiz. Sismik veriler bize aşağıda iki katmanın daha olduğunu, dolayısıyla kuvvetle muhtemel inşallah oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor.

Yine bu bölgede, inşallah en kısa süre içerisinde yeni tespit kuyularını açacağız. Sizin de bize koymuş olduğunuz hedef inşallah cumhuriyetimizin yüzüncü yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız.

Yapılan testler sonucunda bulunan gazın değeri çok yüksek. Maliyeti düşük olacak."