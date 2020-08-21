Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ‘doğal gaz keşfi’ kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaat ettiği müjdeyi "Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna -1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda" diyerek açıkladı. Erdoğan gazı 2023'te kullanıma sunmayı hedeflediklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından Twitter’dan paylaşımda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, “Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi'nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için bir gurur kaynağıdır" görüşünü dile getirdi.