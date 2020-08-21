Hangi ülkenin ne kadar doğal gaz rezervi var?

Türkiye Zonguldak, Ereğli açıklarında tarihinin en büyük doğal gaz rezervini buldu. 320 milyar metreküplük rezervin ekonomik değeri hesaplanmaya çalışılırken, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı gazın yaklaşık spot fiyatı düşünüldüğünde rezervin ekonomik büyüklüğünün 60 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar gazın çıkarılma koşulları, ekipman kiralama veya satın alma gibi unsurlara dikkat çekerken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) rakamlarına göre Türkiye bugünkü rezerv de dahil edildiğinde dünyada en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke oldu.

En fazla doğal gaz rezervi Orta Doğu'da

En fazla doğal gaz rezervi 75,6 trilyon metreküple Orta Doğu bölgesinde yer alırken, bunu 64,2 trilyon metreküp rezerve sahip Rusya ve Türkmenistan'ın da içinde bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu izledi. En az doğal gaz rezervine sahip bölge ise 3,4 trilyon metreküple Avrupa oldu.

Geçen yıl dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke, 38 trilyon metreküple Rusya olarak belirlendi. Bu ülkeyi 32 trilyon metreküplük doğal gaz rezerviyle İran ve 24,7 trilyon metreküple Katar izledi.

Üretimde lider ABD

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla doğal gaz üreten ülke 920,9 milyar metreküple ABD oldu. Böylece geçen yıl dünya genelinde piyasaya sunulan doğal gazın yüzde 23,1'i ABD'de üretildi.

Bu ülkeyi 679 milyar metreküplük üretimle Rusya izledi. İran ise dünyanın en fazla doğal gaz rezervine sahip ikinci ülkesi olmasına rağmen, üretimde 244,2 milyar metreküple üçüncü sırada yer aldı.