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Sağlık Bakanı Koca'dan doğal gaz paylaşımı: Bu gelişme, verdiği heyecanla, salgına karşı da motivasyon olacak

21 Ağustos 2020 17:57

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu gelişme verdiği heyecanla halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak" dedi.

Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdiği 'Millete Sesleniş' konuşmasında, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" müjdesini veren Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz Tuna-1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"Her alanda başaracağız"

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu gelişmenin verdiği heyecanın koronavirüs salgınına karşı da motivasyon olacağını belirtti: 

"Cumhurbaşkanımız, Millete Sesleniş konuşmasında, Karadeniz'de 320 Milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesini verdi. Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız."

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