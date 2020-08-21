Erdoğan'ın 'doğal gaz müjde'sinin ardından muhalefetten kim, ne dedi?

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce: 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi ülkemize hayırlı olsun. Mavi Vatan'ın tamamında arama çalışmalarına devam edilmelidir. Döviz rezervlerini eritip, önceden "müjde" diye beklentiyi yükseltmek yerine, ülkemiz için esas rezervin demokrasi, hukuk ve bilimde olduğu unutulmamalıdır.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay: Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sevindik. Enerjide dışa bağlılığımızı minimize edecek bu kaynağı en verimli bir şekilde milletimizin refahı, ülkemizin güçlenmesi için kullanmak temel görev ve sorumluluktur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. #Dogalgaz

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: Açıklanan rezervin daha altında bir rezerv açıklandı. Biliyorsunuz yabancı basında çıkan 800 milyar metreküpten oluşmuş bir beklenti vardı 320 milyar metreküp açıklandı. Piyasalar buna tepki verdi. 1 metreküp bile bulunsa memleketimiz için bulunmuş, emek verilmiş, alın teri dökülmüş her şey kıymetlidir. Dolayısıyla enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak, üretimimizde rekabet imkanlarımızı kuvvetlendirecek, cari açığımızın kapanmasına katkı sağlayacak bu teşebbüs içerisinde emek edinmiş her şeye teşekkür etmek bizim milletimiz adına da partimiz adına da devletimiz adına da borcumuzdur. Dolayısıyla bakanlığımızın çalışanlarına, teknik ekibe, bu süreç boyunca emekleri bulunan herkese tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan: Doğalgaz rezervinin bulunması sevindirici bir haber. Hayırlı olsun ülkemize. Doğru işletilir ve vatandaşlarımıza faydası olur inşallah. Ama siyaseten bir şey katar mı AK Parti’ye derseniz, cevabım ‘hayır’ olur. Millet burnundan soluyor, hiç gazla bitecek gibi değil vatandaşın derdi.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan: Doğalgaz, petrol totaliter rejimlerce yönetilen Venezuela, İran, Azerbaycan’a refah getirmedi. Demokratik Almanya, Hollanda ise doğalgazı olmadan refah içinde yaşıyor. Saray’ın israf rejimi iki yılda kasayı tüketti. Doğalgaz yalnızca ara gazı verir. Çöküşü durdurmaz!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İşçisinden mühendisine, emek veren, çaba gösteren herkesi tebrik ediyorum.

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci: Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli enerji hamlesinde emeği bulunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese şükranlarımızı ifade ediyoruz. Tek üzüntümüz; böyle önemli bir günün ekonomiyi iflasa sürüklemiş bir şahsın aklanması, hatalarının üstünün örtülmesi ve meşrulaştırılması için kullanılması olmuştur. Ülkeyi yönetenler keşke ikinci bir müjdeyi verip, ekonomi yönetiminde de yeni bir dönemi başlatabilselerdi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA): Karadeniz’de yapılan araştırmalar sonucu bulunan doğal gaz rezervleriyle ilgili haberler, ülkemiz için hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tahmini rezerv verisi dışında herhangi bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadığı için rezervin ekonomimize katkısını ölçümlemek şimdilik mümkün değil. Şeffaf yönetim ilkesi gereği, en kısa zamanda detayların açıklanmasını temenni ediyoruz.