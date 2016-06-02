Documentarist Belgesel Günleri, kapanış partisiyle veda ediyor

28 Mayıs'ta başlayan, Documentarist 9. İstanbul Belgesel Günleri bugün Coop'ta düzenlenecek kapanış partisiyle sona erecek.

Dört gün boyunca İstanbullu izleyiciyi, Türkiye ve dünyada gösterimi yasaklanan veya ulaşılması zor belgesellerle buluşturan festivalin ödül töreni ise yine aynı akşam yapılacak. Festivalin her sene verdiği ‘Yeni Yetenek Ödülü’ ve FIPRESCI jürisi tarafından belirlenen Eleştirmenler Ödülü, Coop’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Festival, ödül töreninin ardından partiyle sonlanacak..