T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Documentarist Belgesel Günleri, kapanış partisiyle veda ediyor

Festival, Coop'ta düzenlenecek ödül töreninin ardından yapılacak partiyle sonlanacak

02 Haziran 2016 02:42

28 Mayıs'ta başlayan, Documentarist 9. İstanbul Belgesel Günleri bugün Coop'ta düzenlenecek kapanış partisiyle sona erecek.

Dört gün boyunca İstanbullu izleyiciyi, Türkiye ve dünyada gösterimi yasaklanan veya ulaşılması zor belgesellerle buluşturan festivalin ödül töreni ise yine aynı akşam yapılacak. Festivalin her sene verdiği ‘Yeni Yetenek Ödülü’ ve FIPRESCI jürisi tarafından belirlenen Eleştirmenler Ödülü, Coop’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Festival, ödül töreninin ardından partiyle sonlanacak..

ETİKETLER

Documentarist Belgesel GünleriCoopkapanış partisiödül törenikültür sanat haberleri

İlgili Haberler

Muhalif sanatçılara baskının belgeseli 'Üvey Evlat' 5 Haziran'da gösterimde

İktidara muhalif sanatçıların yaşadığı baskı ve sansürü aktaran belgeselde, günümüzün önemli sanatçılarıyla yapılan görüşmeler yer alıyor

Ödüllü oyun 'Açlık' sezonu kapatıyor

Sarı Sandalye'nin ödüllü oyunu 'Açlık' bu akşam ve 3 Haziran'da sezonun son iki gösterimiyle 'Kumbaracı50' sahnesinde olacak

Fiziksel Tiyatro Araştırmaları 'Şatonun Altında' oyunuyla sahnede

William Shakespeare tarafından kaleme alınan oyun, bu defa farklı stilleri harmanlayan bir deneme olarak karşımıza çıkacak

10 Ekim Ankara katliamı belgeseli: Ah!

Yönetmen Mustafa Ünlü'nün hazırladığı, 'Ah' belgeselinin ilk gösterimi 24 Haziran’da Ankara’daki Büyülü Fener Sineması’nda yapılacak

Ödüllü oyun 'Kabileler' sezona veda ediyor

'Kabileler', 2-3-16-17 Haziran'da son gösterimleriyle İkincikat sahnesinde olacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24