Ödüllü oyun 'Açlık' sezonu kapatıyor

4. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri kapsamında, dün akşam 'Yılın Küçük Salon Oyunu Ödülü'nü alan Sarı Sandalye ekibinin 'Açlık' oyunu, bu akşam ve 3 Haziran'da sezonun son iki gösterimini sahneleyecek.
31 Mayıs Salı ve 3 Haziran Cuma günleri saat 20:30'da, Kumbaracı50 sahnesinde sahnelecek 'Açlık' oyununun bugüne kadar aldığı ödüller şöyle:
Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri
Yılın Küçük Salon Oyunu Ödülü: AÇLIK - Sarı Sandalye
21.Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri]
HDI Sigorta Özel Ödülü: AÇLIK - Sarı Sandalye
XVI. Direklerarası Seyirci Ödülleri
Özgün Tiyatro Müziği: Berk Kalyoncu - AÇLIK - Sarı Sandalye
Bol ödüllü oyunun konusu şöyle:
'Açlık', insan ilişkilerinin karmaşıklığını, insan topluluklarında ortaya çıkan zalimlikleri, bir genç yazarın trajik hikâyesi üzerinden anlatır.
“Dar gelmeseydi vermezdim ya!”
Kristiana sokaklarında her şey gayet iyidir, müthiş bir hava, ilham, güzel kadınlar, yardımsever insanlar… Kahramanımız umut dolu, doludizgin yazarlık kariyerinin basamaklarını tırmanır… Etraftaki herkes, her şey kahramanımızın macerasına biraz daha heyecan katar ve hayatı durdurulamaz bir akışa girer…
”Böylesine günlük güneşlik bir günde insanın yanında biraz da yiyeceği olsaydı!”
“Elimden gelen her şeyi yaptım, düzelecek bir yanı yok bu halin…”
Yazar: Knut Hamsun
Çeviren: Behçet Necatigil
Yöneten: Doğa Nalbantoğlu
Oynayanlar: Şeyiba Ceren Ülgen, Nazlı Ceren Tekeli, Canan Günaştı, Emirhan Altunkaya, Berk Kalyoncu
Özgün Müzik: Berk Kalyoncu
Afiş Tasarım: Elif Acar
Işık Tasarım: Ufuk Karagöz, Doğa Nalbantoğlu
Dekor-Kostüm Tasarım: İlayda Kular
Dış Göz: Ufuk Karagöz, Mithat Ozan Küren
Yönetmen Yardımcısı: İdil Sarban
Süre: 90 dakika / tek perde
Bilet fiyatları:
Tam: 45 TL
İndirimli: 30 TL