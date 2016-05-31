Ödüllü oyun 'Açlık' sezonu kapatıyor

4. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri kapsamında, dün akşam 'Yılın Küçük Salon Oyunu Ödülü'nü alan Sarı Sandalye ekibinin 'Açlık' oyunu, bu akşam ve 3 Haziran'da sezonun son iki gösterimini sahneleyecek.

31 Mayıs Salı ve 3 Haziran Cuma günleri saat 20:30'da, Kumbaracı50 sahnesinde sahnelecek 'Açlık' oyununun bugüne kadar aldığı ödüller şöyle:

Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri

Yılın Küçük Salon Oyunu Ödülü: AÇLIK - Sarı Sandalye

21.Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri]



HDI Sigorta Özel Ödülü: AÇLIK - Sarı Sandalye

XVI. Direklerarası Seyirci Ödülleri

Özgün Tiyatro Müziği: Berk Kalyoncu - AÇLIK - Sarı Sandalye

Bol ödüllü oyunun konusu şöyle:

'Açlık', insan ilişkilerinin karmaşıklığını, insan topluluklarında ortaya çıkan zalimlikleri, bir genç yazarın trajik hikâyesi üzerinden anlatır.

“Dar gelmeseydi vermezdim ya!”

Kristiana sokaklarında her şey gayet iyidir, müthiş bir hava, ilham, güzel kadınlar, yardımsever insanlar… Kahramanımız umut dolu, doludizgin yazarlık kariyerinin basamaklarını tırmanır… Etraftaki herkes, her şey kahramanımızın macerasına biraz daha heyecan katar ve hayatı durdurulamaz bir akışa girer…

”Böylesine günlük güneşlik bir günde insanın yanında biraz da yiyeceği olsaydı!”

“Elimden gelen her şeyi yaptım, düzelecek bir yanı yok bu halin…”

Yazar: Knut Hamsun

Çeviren: Behçet Necatigil

Yöneten: Doğa Nalbantoğlu

Oynayanlar: Şeyiba Ceren Ülgen, Nazlı Ceren Tekeli, Canan Günaştı, Emirhan Altunkaya, Berk Kalyoncu

Özgün Müzik: Berk Kalyoncu

Afiş Tasarım: Elif Acar

Işık Tasarım: Ufuk Karagöz, Doğa Nalbantoğlu

Dekor-Kostüm Tasarım: İlayda Kular

Dış Göz: Ufuk Karagöz, Mithat Ozan Küren

Yönetmen Yardımcısı: İdil Sarban

Süre: 90 dakika / tek perde

Bilet fiyatları:

Tam: 45 TL

İndirimli: 30 TL