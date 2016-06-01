Fiziksel Tiyatro Araştırmaları 'Şatonun Altında' oyunuyla sahnede

Fiziksel Tiyatro Araştırmaları ekibinin 'Şatonun Altında' oyunu 1 Haziran Çarşamba günü saat: 20.30'da, Kumbaracı50 sahnesinde seyircileriyle buluşacak.

Tek perde, 55 dakikadan oluşan oyunun bilet fiyatları; tam 25 TL, öğrenci 15 TL olarak belirlendi.

Fiziksel Tiyatro Araştırmaları, Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu bünyesinde bir araya geldi. Jacques Lecoq pedagojisini temel alan bir eğitimin sonunda clown, fiziksel hikâye anlatıcılığı, maske oyunculuğu, bufon, grotesk oyunculuk gibi farklı stilleri harmanlayan bir deneme olarak “Şatonun Altında” oyunu ortaya çıktı.

Metin, William Shakespeare’in Macbeth oyunundan yola çıkılarak uyarlandı ve yeni bir yazımla sahneye taşındı. Lecoq pedagojisinin en özgün stillerinden biri olan Bufonlar oyunun temel yapısını oluşturdular. Hiçbirşeye inanmamak ve her şeyle dalga geçmek için sahnede var olan, yeraltı dünyasına ait bu yaratıklar, Shaekspeare’in en güçlü tragedyalarından Macbeth‘le buluştuğunda ortaya absürd, trajik ve bol kanlı bir güldürü çıktı. İnsanlık, Bufonlar için bir oyun oynama, alay etme ve taklit aracıdır yalnızca. Bu boyutuyla oyun seyirciyi kışkırtıcı, karanlık, rahatsız edici ve oldukça komik bir yolculuğa davet ediyor. Kendi karanlığımızın yolculuğuna…

Proje Tasarımı ve Uyarlama: Pınar Akkuzu,Gülden Arsal

Yazan: Wılliam Shakespeare

Yöneten: Güray Dinçol

Oyuncular: Pınar Akkuzu,Gülden Arsal

Proje Asistanı: Tuba Keleş

Sahne, Kostüm Tasarımı ve Uygulama: Fiziksel Tiyatro Araştırmaları

Görsel Tasarım: Uğur Açıkgöz

Teşekkürler:

Tiyatro Medresesi, Zozan Kotan, Bahar Akkuzu, Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu eğitmenleri, Kadıköy Theatron, Piyatro ve Senem Donatan.