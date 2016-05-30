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Kültür-Sanat

Muhalif sanatçılara baskının belgeseli 'Üvey Evlat' 5 Haziran'da gösterimde

İktidara muhalif sanatçıların yaşadığı baskı ve sansürü aktaran belgeselde, günümüzün önemli sanatçılarıyla yapılan görüşmeler yer alıyor

30 Mayıs 2016 22:19

'Persona non Grata' belgeseliyle AKP döneminde işsiz bırakılan gazetecileri konu alan Tuluhan Tekelioğlu, yeni belgeseli 'Üvey Evlat'ta, iktidara muhalif sanatçıların karşı karşıya kaldığı baskı ve sansürü aktarıyor.

Genco Erkal, Müjdat Gezen, Barış Atay, Şebnem Sönmez, Levent Üzümcü, Sunay Akın, Mehmet Aksoy, Metin Uca, Fazıl Say, Ahmet Ümit, Füsun Demirel, Defne Halman, Zülfü Livaneli gibi sanatçılarla yapılmış görüşmelerin yer aldığı belgeselde, bu baskı iklimi çarpıcı örneklerle aktarılıyor. Örneğin Genco Erkal ve Şebnem Sönmez, Gezi Direnişi sonrası maruz kaldıkları durumu aktarırken, Ahmet Ümit “Herkes gibi ben de korkuyorum, bir mafta lideri çıkıp kanınızda banyo yapacağım diyor” sözleriyle endişeni dile getiriyor. Belgeselde AKM, Şan Tiyatrosu, Rumelihisarı Açıkhava Tiyatrosu gibi yok edilen kültür varlıklarından da söz ediliyor.

Galası 5 Haziran’da saat 20:30’da Beylikdüzü Kültür Merkezi’nde yapılacak belgeselin tanıtım filmi şöyle:

 

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