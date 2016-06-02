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Kültür-Sanat

Ödüllü oyun 'Kabileler' sezona veda ediyor

'Kabileler', 2-3-16-17 Haziran'da son gösterimleriyle İkincikat sahnesinde olacak

02 Haziran 2016 02:11

Nina Raine’in 2010’da yazdığı İngiltere, Amerika ve birçok ülkede büyük yankı uyandıran ödüllü oyunu ‘Kabileler/Tribes', Türkiye’de ilk kez ikincikat tarafından sahneleniyor. 

'Kabileler', 2-3-16-17 Haziran tarihlerinde, saat 20.30’da ikincikat sahnesinde son gösterimleriyle sezonu kapatacak.

Oyunun konusu şöyle:

'Kabileler', nevi şahsına münhasır bir ailenin gündelik yaşamına açılır. Evin en küçüğü Billy sağırdır ama öyle kabul edilmez. Aile Billy’ye dudak okumayı öğretmiş, Billy’yi işaret diline ihtiyaç duymadan büyütmüştür. Entellektüel ve gürültü seviyesi yüksek olan ailenin içerisinde sessiz varlığını sürdüren Billy’nin yaşamı, sağır bir ailede doğmuş, kendisi de yavaş yavaş sağırlaşmakta olan Sylvia ile tanışmasıyla değişir.

“Aşığım” dediğinde tam olarak ne demiş oluyorsun?

Kelimelerimiz ne hissettiğimizi söylemeye yeter mi? İletişim, aile ve sevgi üçgenini hepimizin tanıdığı bir kabilenin ağzından anlatan oyun, sessizliğin gücünü sahneye taşıyor

Yazan: Nina Raine

Çeviren: Haydar Köyel

Yöneten: Sami Berat Marçalı

Oynayanlar: İbrahim Halaçoğlu, Ayşe Lebriz Berkem, Haydar Köyel, Gülce Oral, Barış Gönenen, Tuğçe Altuğ

Dekor-ışık tasarımı: Eyüp Emre Uçaray

Kostüm: Dilek Tora

Efekt: Onat Esenman

İşaret dili eğitimi: Cem Barutçu

Fotoğraf-afiş: Mehmet Erdoğan

Video: Mehmet Selçuk Bilge

Süre: 120'

 

 

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