Ödüllü oyun 'Kabileler' sezona veda ediyor

Nina Raine’in 2010’da yazdığı İngiltere, Amerika ve birçok ülkede büyük yankı uyandıran ödüllü oyunu ‘Kabileler/Tribes', Türkiye’de ilk kez ikincikat tarafından sahneleniyor.
'Kabileler', 2-3-16-17 Haziran tarihlerinde, saat 20.30’da ikincikat sahnesinde son gösterimleriyle sezonu kapatacak.
Oyunun konusu şöyle:
'Kabileler', nevi şahsına münhasır bir ailenin gündelik yaşamına açılır. Evin en küçüğü Billy sağırdır ama öyle kabul edilmez. Aile Billy’ye dudak okumayı öğretmiş, Billy’yi işaret diline ihtiyaç duymadan büyütmüştür. Entellektüel ve gürültü seviyesi yüksek olan ailenin içerisinde sessiz varlığını sürdüren Billy’nin yaşamı, sağır bir ailede doğmuş, kendisi de yavaş yavaş sağırlaşmakta olan Sylvia ile tanışmasıyla değişir.
“Aşığım” dediğinde tam olarak ne demiş oluyorsun?
Kelimelerimiz ne hissettiğimizi söylemeye yeter mi? İletişim, aile ve sevgi üçgenini hepimizin tanıdığı bir kabilenin ağzından anlatan oyun, sessizliğin gücünü sahneye taşıyor
Yazan: Nina Raine
Çeviren: Haydar Köyel
Yöneten: Sami Berat Marçalı
Oynayanlar: İbrahim Halaçoğlu, Ayşe Lebriz Berkem, Haydar Köyel, Gülce Oral, Barış Gönenen, Tuğçe Altuğ
Dekor-ışık tasarımı: Eyüp Emre Uçaray
Kostüm: Dilek Tora
Efekt: Onat Esenman
İşaret dili eğitimi: Cem Barutçu
Fotoğraf-afiş: Mehmet Erdoğan
Video: Mehmet Selçuk Bilge
Süre: 120'