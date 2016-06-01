Gençler boş vaktinde televizyon izledi, tiyatroya giden yüzde 2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) zaman kullanım araştırmasına göre 15-24 yaş grubu gençlerin yüzde 19.6’sı son 1 ay içinde sinemaya, yüzde 2.1’inin tiyatroya gittiği görülürken, gençlerin yüzde 93.9’u TV izlemeye vakit ayırdı.

Son 1 ayda gençlerin sadece yüzde 47.3’ü kitap okumak için zaman ayırdı. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 8.5’i son bir ayda kütüphanede zaman geçirirken, yüzde 6.2’si seyirci olarak spor faaliyetlerine katıldı.

Habertürk'ün haberine göre, genç kadınların yüzde 55’i kitap okumaya zaman ayırırken, genç erkekler için bu oran yüzde 39.7 oldu.

Gençler akraba ve arkadaş ziyareti yapmayı seviyor. Gençlerin yüzde 60.6’sı son bir ay içerisinde boş vakitlerinde akraba ziyareti yaparken, yüzde 58.2’si arkadaş ziyaretleri için zaman ayırdı.

Gençlerin yüzde 56.4’ü sosyal medyada zaman harcadı. Bu oran genç kadınlarda yüzde 45.7, genç erkeklerde ise yüzde 67.1 oldu. Son bir ay içerisinde gençlerin yüzde 44.8’i alışveriş merkezinde dolaşarak zaman harcarken, gençlerin yüzde 11.7’si boş zamanını bulmaca, sudoku çözme vb. faaliyetlerle geçirdi.

Genç erkeklerin yüzde 19.5’i internet kafede vakit geçirirken, genç kadınların yüzde 15.1’i elişi yapma, örgü örme, ahşap boyama vb. faaliyetlere zaman ayırdı. Gençlerin yüzde 7.9’u son 1 ay içerisinde sportif faaliyet olarak yürüyüş ve koşu yaptı.