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Kültür-Sanat

Türkiye'de opera ve balo salonu azalıyor

TÜİK'in raporunda opera ve balo salonu koltuk sayısının da yüzde 37.8 oranında azaldığı bilgisi yer aldı

01 Haziran 2016 23:36

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Opera, Balo, Orkestra, Koro ve Topluluklarına ait 2015 veri sonuçlarına göre, opera ve bale salonu sayısı önceki yıllara oranla yüzde 26,7 azalarak 11’e düştü. Opera ve bale salonu koltuk sayısı ise yüzde 37,8 azalarak 6 bin 398'e geriledi.

Türkiye genelinde 2015'te, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk sahne aldı. 2014-2015 sezonunda, 2013-2014 sezonuna göre opera ve bale salonu sayısı yüzde 26,7 azalarak 11 olurken, opera ve bale salonu koltuk sayısı ise yüzde 37,8 azalarak 6 bin 398 olarak gerçekleşti. Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2014-2015 sezonunda, 2013-2014 sezonuna göre opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı yüzde 1,1 artarak 190 oldu.

Cihan'ın haberine göre; opera ve bale salonlarında oynanan yerli eser sayısı geçen sezona göre yüzde 23,5 azalarak 75 olurken, oynanan yabancı eser sayısı yüzde 27,8 artarak 115 olarak gerçekleşti. Opera ve bale seyirci sayısı 2014-2015 sezonunda, geçen sezona göre yüzde 15,8 azalarak 337 bin 7 oldu. Opera ve balede yerli eser seyirci sayısı ise geçen sezona göre yüzde 22,2 azalarak 143 bin 981 kişiye düşerken, yabancı eser seyirci sayısı yüzde 10,4 azalarak 193 bin 26 oldu.

 

410 orkestra sanatçısının 41'i kadın

 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı orkestralarda 2014-2015 sezonunda 410 sanatçı görev yaptı. Bunların yüzde 41'ini kadın sanatçılar oluşturdu. Kadın sanatçılar konsertmaister, keman sanatçıları, viyola sanatçıları, flüt sanatçıları ve arp sanatçıları kadrolarının oransal olarak çoğunluğunu oluştururken, orkestra şefi, orkestra şef yardımcısı, tuba, notist, lüthiye ve timpani sanatçıları kadroları ise tamamen erkeklerden oluştu.

 

Korolarda kadın sanatçıların oranı yüzde 38,6 oldu

 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı korolarda 2014-2015 sezonunda 696 sanatçı görev yaptı. Bunların yüzde 38,6'sını kadın sanatçılar oluşturdu. Oransal olarak ses sanatçılarının çoğunluğu ve notistlerin tamamı kadın sanatçılardan oluşurken, erkek sanatçılar koro şefi, koro şef yardımcısı ve saz sanatçılarının çoğunluğunu oluşturdu.

 

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