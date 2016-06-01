10 Ekim Ankara katliamı belgeseli: Ah!

Ankara Gar Meydanı'nda barış ve demokrasi talebiyle biraraya gelenlere yönelik, yüzü aşkın insanın hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015'teki Ankara katliamını anlatan 'Ah' isimli belgeselin yönetmenliğini Mustafa Ünlü yapıyor.

'12 Eylül' ve diğer belgesel çalışmalarından tanıdığımız Mustafa Ünlü, 100’ü aşkın kişinin yaşamını yitirdiği katliam sonrası, değil acıyı paylaşmak, stadyumlarda “yuh” çekenlere, 'Ah' belgesiyle, o alanda bulunmanın ne demek olduğunu göstermek istediklerini söylüyor:

“Görüştüğümüz 25 kişiden bazıları orada aile ferdini, yakınını, yoldaşını veya bir uzvunu kaybetti. Belgeselde, böyle bir vahşete şahit olmak ne demek, buna odaklandık. Belgesel, Ankara katliamında hayatta kalanların sonrasında yaşamlarını nasıl etkilediğini de yansıtıyor.

"Çekimlere hemen kasım ayında başladık. Dolayısıyla her şey daha çok sıcaktı. Buna rağmen, tüm zorluğuna rağmen, gördüklerini, yaşadıklarını anlattılar. Bu vahşetle empati kuramayanlara, mesela Konya’daki milli maçta saygı duruşunu yuhalayanlara yaşananları anlatmak istedik. Başkaları ölmesin diye 10 Ekim’de Ankara’da toplananların nasıl katledildiğini, buna şahit olmanın acısını, en yakından yaşamış kişilerin anlatımıyla aktaracağız.”

Mustafa Ünlü, çalışmayı “meslek hayatımın en zor işiydi” diye özetledi:

“Patlama anında Ankara’da değildim. Orada olsaydım muhtemelen bu belgeseli yapamazdım. Patlamanın haberini almak bile beni çok yaraladı. Ama çekim süreci gerçekten zordu.... Yaşayanları birebir dinlemek çok zordu.”

Ünlü, çekimler süresince, belgesele katılan insanlar ve barış mitingini düzenleyen kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını söyledi. Herkes elindeki görüntüyü, fotoğrafı paylaşmış.



Ne var ki, patlama sonrasının görüntülerine bilinçli olarak belgeselde yer vermemeye çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “Anlatımların kendi yeterince etkileyiciydi.. Acı vericiydi.”

“Ah” belgeselinin ilk gösterimi 24 Haziran’da Ankara’daki Büyülü Fener Sineması’nda yapılacak. Belgesel özel gösterim ve festivallerle yoluna devam edecek.