Erdoğan'dan "İdam isteriz" diyen bazı vatandaşlara: Her talebin değerlendirilmesi demokratik ülkelerde bir haktır

TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısız olmasının ardından İstanbul’a dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "İdam isteriz" sloganı atan bazı vatandaşlara "Her talebin değerlendirilmesi demokratik ülkelerde bir haktır" karşılığını verdi.

Fethullah Gülen hakkında ABD Başkanı Barack Obama'ya çağrı yapan Erdoğan, "'Pensilvanya’daki dört yüz dönüm arazinin içindeki bu zatı ya deport edin ya da bize verin' demiştim. İhanet içerisinde olduğunu sizlere söyledim ama dinletemedim. Şimdi buyrun, bu darbe girişiminden sonra tekrar sesleniyorum. Pensilvanya’daki bu zatı artık Türkiye’ye teslim edin. 'Eğer biz, stratejik ortaksak model ortaksak, o zaman ortağınızın bu talebini lütfen yerine getirin' diyorum" diye konuştu.

Kısıklı’daki konutunun yakınlarında düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Kısıklı’da toplanmış bulunuyorsunuz. Bu paralel devlet yapılanmasından çok çektik. Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet olan bu yapıdan çok çekti.

(İdam isteriz sloganları)

Bildiğiniz gibi bu milletin zekatından, fitresinden, sadakasına kadar her şeyini emdiler. Sonra bu milleti Amerika’sından Avrupa’sına kadar bu devleti, bu ülkeyi yalan yanlış haberlerle adeta şikayet ettiler. Şimdi Amerika’ya sesleniyorum: Sayın Başkan’a sesleniyorum. Sayın Başkan, sizin kendinize bunu söyledim. Pensilvanya’daki dört yüz dönüm arazinin içindeki bu zatı ya deport edin ya da bize verin demiştim. İhanet içerisinde olduğunu sizlere söyledim ama dinletemedim.

"Pensilvanya'daki o zatı teslim edin"

Şimdi buyrun, bu darbe girişiminden sonra tekrar sesleniyorum. Pensilvanya’daki bu zatı artık Türkiye’ye teslim edin. Eğer biz, stratejik ortaksak model ortaksak, o zaman ortağınızın bu talebini lütfen yerine getirin diyorum. Siz bizden hangi teröristi istediyseniz teslim ettik. Şimdi artık terör listemizde yer alan bu zatı da biliyorsunuz, stratejik belgede yer almış vaziyettedir, bize teslim edin.

(Feto’ya idam sloganları)

İstedikleri gibi sonuçlanmadı, bekledikleri gibi sonuçlanmadı çünkü biz şuna inanmıştık. Kaderin üstünde bir kader vardır demiştik. Biz buna inanmıştık. Ve nitekim öyle oldu. Şu anda, hiç endişeniz olmasın. Biz sadece Allah’ın huzurunda rükûda eğiliriz. Kula kulluk etmek bize yakışmaz.

"Bunlar, silahlı kuvvetlerimizin

içinde bir ur, temizleniyorlar"

Ne yazık ki polislerimizden şehitlerimiz oldu, sivillerimizden şehitlerimiz oldu. Ben tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da şifalar diliyorum. Hepsi benim yol arkadaşım. Kardeşlerim, şunu özellikle söylemem lazım, bu süreç içinde gerçekten bu olaylar Silahlı Kuvvetlerimizin içinde bir azınlığın yaptığı eylemlerdir. Yoksa Silahlı Kuvvetler’in kendisinin değil. Silahlı Kuvvetlerimizin içinde bunlar bir urdu ur. Şimdi bu ur temizleniyor. Silahlı Kuvvetlerimiz inşallah kendine yakışır bir noktaya gelecek fakat bu arada yargıya da çok teşekkür ederim. Yargı dört bir yanında ülkemizin, makamlarına, mevkilerine, rütbelerine bakmadan, kim olursa olsun, emniyet teşkilatıyla el ele vermek suretiyle tutuklama kararlarını verdiler ve bunları tutukladılar.

"Her talebin değerlendirilmesi,

demokratik ülkelerde bir haktır"

Her talebin değerlendirilmesi demokratik ülkelerde bir haktır. Bu da Meclis'te değerlendirilir

Şu anda biliyorsunuz, bu yapı İstiklal Savaşı’nın mücadelesini veren TBMM’yi de bombaladı. Bu bombaladıkları yer artık parlamento çalışmalarının duracağını sanıyorlardı. Parlamento toplandı, bir araya geldiler. Dört siyasi parti bir ortak bildiri yayımladı.

(İşte ordu, işte komutan sloganları)

Sevgili kardeşlerim, parlamento toplantısını yaptı. Gerçekten güzel de bir bildiri yayımladılar. O ortak bildiri aynı zamanda bizim de bir bildirimizdir. Bu birliğe, bu dayanışmaya, her zaman ihtiyacımız var. Bunu yapınca bizim aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Zaten bu olanlar, Türkiye’nin yükselişini hazmedemeyenlerin, üst akılların operasyonudur.

"Bir hafta boyunca meydanlarda

kalacaksınız, söz mü?"

Sizin o meydanlara çıkışınız var ya. Her şeyi alt üst etti.

Bir hafta boyunca bunu yapacak mısınız, söz mü?

Şimdi ben buradan bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Burada bir oyuna da gelmeyelim. Şu anda TSK’yla milletimizi karşı karşıya getirmek isteyen dış güçler olabilir. İçeriden takviyeli güçler olabilir. Sakın bu oyuna gelmeyelim. Eninde sonunda bu Silahlı Kuvvetler bizimdir. Paralel yapının değildir. Bu kardeşiniz de anayasanın amir hükmü gereğince Silahlı Kuvvetler’in başkomutanıdır.

(İşte ordu, işte komutan sloganları)

Ben şu an karşımda Türkiye’nin bir özetini görüyorum. Bu özet sizsiniz ve hamdolsun, şu anda yargısıyla, polisiyle, askerimizin o dürüst, samimi olan kesimiyle, yönetim kurullarıyla el ele, beraber aydınlık geleceğe yürüyoruz.

Bunların kurslarına, okullarına göndermeyin dedim. Devletin okullarında her hafta sonunda ücretsiz kurslar hazırlıyorum dedim.

"Binlerce yargı mensubu açığa alındı"

Şu anda binlerce yargı mensubu açığa alındı. Anayasa Mahkemesi’nden iki kişi. Şu anda yargı kararlarını alıyor. Bu özgüvenle yarınlara birlik, beraberlik, güçlü bir şekilde yürüyor. Kardeşlerim, şu anda rabiamızı biliyorsunuz değil mi? Bu rabiaya çok muhtacız, onun içinde yapmamız gereken tek bir şey var.



"İri olacağız, diri olacağız"

(Tekbir sesleri)

Bir, ne diyoruz, tek millet, tek millet kavramının içinde ne var. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Abazasıyla, Boşnağıyla, Arnavutuyla... İki, tek bayrak... Bayrağımızın rengi, şehidimizin kanıdır. Yıldız şehidimizin ta kendisidir. Bayrağımızın üzerine bayrak tanımam. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 780 bin kilometrekare... Dört, tek devlet. Devlet içinde devlet, asla... Çıkmışlar ya paralel devlet. Ne devleti ya. Temmuzdan itibaren ülkemizi bölmeye çalışan o terörist örgütlere karşı askerimizle, polisimizle çok ciddi mücadele sürdürdük. Hala ağırlıklı Güneydoğu’da sürüyor. Orasını da başaracağız, orası da bitecek. Bu ülkeyi 3-5 teröriste bırakmayacağız. Tek devlet anlayışıyla da bu paralel devlet yapılanmalarına asla bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. Kurumlarda temizlenme operasyonları başladı, temizlenecekler. Bunların üzerine üzerine gideceğiz. Demiştim ya, inlerine gireceğiz. İnlerine girdik, gireceğiz. Şu olay, Allah’ın bize büyük bir lütfudur. Kimin ne olduğu çok iyi ortaya çıktı. Tamamen imamları falan ortaya çıktı.

"Terörist başını teslim edin"

Amerika’daki dostlarız da kalkıp Pensilvanya’daki terörist başını bize teslim ettiklerinde çok şey değişecek. Amerika’nın teslim etmesi lazım. Bu çağrıyı da buradan yapması lazım. Dik duracağız, eğilmeyeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.