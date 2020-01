Milli Savunma Bakanı: Darbe engellendi, her an yeni bir kalkışma olabilir!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, cuntacıların darbe girişimine ilişkin olarak, "Her yer kontrolümüz altında, darbe engellenmiştir" dedi. "Ancak teyakkuzda olma durumumuz var" diyen Işık, "Herkes evine gitsin, işine baksın diyecek durumda değiliz. Şu anda bütün milletimizin her bir ferdinin çok dikkatli olması, teyakkuzda olması, her an yeni bir sınamanın, yeni bir denemenin olabileceği bilinciyle hareket etmesi gerekiyor" diye konuştu. Bakan Işık, cunta tarafından rehin alınan "Hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanımız, Genelkurmay 2. Başkanı'nın sağlık durumlarının iyi olduğunu" açıkladı.

"Olayın oluş anında önce bana ilk gelen bilgi, iki asker birbirini vurdu şeklindeydi. Bir dakika sonra tatbikat yapılıyor diye geldi" diyen Işık, "Askere de mutlaka böyle demişlerdir" ifadesini kullandı. Işık, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün gözaltına alındığı yolundaki haberlere ilişkin olarak, "Bu konuda bende gözaltında olmadığı yönünde bilgi var" açıklaması yaptı.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işık'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hava Kuvvetleri Komutanımız, Jandarma Genel Komutanımız, Genelkurmay 2. Başkanımızın sağlık durumları iyi.

Şu anda kontrolümüzün dışında hiçbir yer yok. Tamamen hakimiz, bu noktada şu anda risk olan, kontrolümüz dışında olan bir yer olmadığı için, evet darbe engellendi. Ancak teyakkuzda olma durumumuz var. Herkes evine gitsin, işine baksın diyecek durumda değiliz. Şu anda bütün milletimizin her bir ferdinin çok dikkatli olması, teyakkuzda olması, her an yeni bir sınamanın, yeni bir denemenin olabileceği bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Bütün kurumlarımızla bu darbede rolü olanların tespit edilmesi ve yargının önüne çıkarılması için tüm imkanları seferber ediyor. Şu an için darbe evet engellenmiştir, darbe tüm yönleriyle geçmiştir diyemeyiz.

Mahkeme süreçleri devam edecek. Bu yargılamanın bize paralel yapının deşifre olmayan tüm yapılarını deşifre edeceğini düşünüyorum. TÜBİTAK’ta bunlar özellikle çok fena yuvalanmışlardı. Kriptolu telefonlarla Cumhurbaşkanı’nı, Başbakan’ı dinlemişlerdi kriptolu telefonlarla. Bazıları dudak büküyordu. Bunların ne kadar büyük bir ihanet şebekesi olduğu ortaya çıktı. Bize düşen görev hiçbir şekilde rehavete kapılmadan, bu ihanet şebekesinin tüm unsurlarını ortaya çıkarmak.

8 subay iltica başvurusu yaptı. En kısa zamanda Türkiye’ye iade edileceklerini biliyoruz.

TBMM takvimine ilişkin çalışma var mı?

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, dün akşamki gibi olmayacak. Buna Meclis çalışmaları da dahil. İhanet şebekesinin en ağır cezayı alması noktasında, eminim ki Meclis elinden geleni yapacaktır. Dört partimizin büyük oranda mutabakatla çalışmalara başlayacağını düşünüyorum.

Değerli arkadaşlar, olayın oluş anında önce bana ilk gelen bilgi, iki asker birbirini vurdu şeklindeydi. Bir dakika sonra tatbikat yapılıyor diye geldi. Askere de mutlaka böyle demişlerdi. Sözde komutan diyorum bunlara. Kendisi vurmuş. Ateş et demiş halkın üzerine, asker “Ben halkın üzerine ateş etmem” deyince kendi askerlere ateş etmiş. Bir de bunlara karşı kahramanca mücadele eden mensuplarımız var.

Kahramanca bir çaba ortaya koydular. Darbe tehlikesi geçti diyorsak, burada bu silahlı kuvvetler personelimizin, emniyet güçlerimizin, jandarmamızın çok büyük emeği var, katkısı var. İncirlik’te de bazı tedbirler uygulanıyor.

Akın Öztürk’ün gözaltına alındığı belirtiliyor.

Bu konuda bende gözaltında olmadığı yönünde bilgi var.

Kafası kesildiği iddia edilen bir askerden söz ediliyor.

Bende öyle bir bilgi yok.