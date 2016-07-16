Dünya basını, darbe girişimini böyle gördü

Türkiye'de 36 yıl sonra gerçekleşen darbe girişimini yabancı ajanslar, 'son dakika gelişmesi' olarak duyurdu.

Reuters Haber Ajansı ilk olarak İstranbul'daki köprülerin ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Daha sonra Başkent Ankara'dan silah sesleri gediği belirtildi. Ardından Başkent üzerinde askeri uçak ve helikopterin alçak uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Atatürk Havalimanı'nda tüm uçuşlar İstanbul'da yaşanan son dakika gelişmeleri nedeniyle durduruldu.

Associated Press Haber Ajansı da gelişmeyi son dakika olarak duyurdu.

AP, Askeri jetlerin ve helikopterlerin alçaktan uçtuğunu duyurdu, öte yandan askerin köprülerden geçişi engellediğini duyurdu.

Bild Gazetesi: “Türkiye’de darbe girişimi”

ABD'nin CNN kanalı TSK'ya mensup bazı grupların yönetimi ele geçirme girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Rusya'nın Russia Today internet sitesi TSK'nın internet sitesinden yayımlanan açıklamaya yer verdi. Açıklamada TSK'nın yönetime el koyduğu belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi TSK'nın yönetime el koyduğu iddiasına yer verdi.

Yine İsrail'in Jerusalem Post Gazetesi Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarına yer verdi. Başbakan'ın yönetime el koyma girişimi bulunduğunu aktardı.

Fınancıal Times: Türkiye'de darbe girişimi. Ordu iktidara el koyduğunu duyururken, cumhurbaşkanı hükümeti savunacağını açıkladı.

Kathimerini: Başbakan Aleksi Çipras'a Yunan Gizli Servisi tarafından Türkiye'deki darbe girişimiyle ilgili olarak bilgi verildi.

The Atlantic: Türkiye'deki darbe girişimi iddiaları arasında sosyal medya karardı.

Los Angeles Times: Darbe girişimi haberleri üzerine Türkiye'de halk ATM'lere akın etti.