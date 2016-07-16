Darbe girişimine ilişkin 34 general ve amiral gözaltına alındı

Darbe girişimiyle ilgili olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında aralarında generallerin de bulunduğu çok sayıda asker gözaltına alındı. Şu ana kadar 34 asker ve general yakalandı.

Darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında, Türkiye genelinde 2839 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Şırnak'ta yakalanan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan, çıkarıldığı mahkemece, Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesindeki, "Anayasayı ihlale teşebbüs" ve 312. maddesindeki "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi" suçlarından tutuklandı. Güvenlik güçlerinin hakkında gözaltı kararı olanları yakalama çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmalarda yakalanan generallerden 34'ünün ismi şöyle:



- Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan

- 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan

- Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman

- Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer

- Sivas Garnizon Komurtanı ve 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır

- Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper

- Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya

- Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz

- Balıkesir Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Akyürek

- Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu

- Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Kurmay Başkanı Hava Pilot Tümgeneral Suat Murat Semiz

- 1. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Dursun Pak

- 1. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ve JFAC Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Recep Ünal

- 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal

- Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen

- 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Alpcan

- Mersin Garnizon ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan

- 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat

- 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bekir Ercan Van

- 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı

- Anfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız

- Deniz Hava Us Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma

- Bornova 57. Topçu Tugay Komutanıu Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol

- 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar

- Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yılmaz

- 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak

- 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan

- Tokat Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan

- Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken

- Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Faruk Bal

- Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan

- Bitlis 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Arif Settar Afşar

- Ardahan 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın

- Ağrı 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ozan