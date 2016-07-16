Darbe bildirisi okutulan TRT spikeri o anları anlattı

36 yıl sonra gerçekleşen darbe girişiminde, 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından bildiri okutulan TRT spikeri Tijen Karaş, "Ellerimiz arkadan bağlandı. silahla tehdit ederek, bir bildiri okumamı istediler" dedi.

Türkiye, 12 Eylül 1980'den yaklaşık 36 yıl sonra ilk kez darbe girişimine sahne oldu. İstanbul'da jandarma birliklerinin iki boğaz köprüsünü de 21:30 sıralarında Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kapatmalarıyla kamuoyunun farkına vardığı gelişmeler Ankara semalarında savaş uçaklarının TBMM, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve MİT Müsteşarlığı üzerinde 100 metreye kadar inerek alçak uçuş yapmaya başlamalarıyla netlik kazanmaya başladı. Kızılay'daki Genelkurmay Başkanlığı karargâhının önüne çıkan yolların kapatılmasıyla devam eden gelişmeler sırasında Başbakanlık MİT Müsteşarlığı'nın bulunduğu Yenimahalle ilçesinde alçak uçuş yapan helikopterlerden ateş açıldığı haber verildi. MİT'ten de askeri helikoptere ateş açıldı. "Yurtta Sulh Konseyi'nin" TRT'de yaptığı açıklamayı spiker Tijen Karaş okudu. Karakaş, darbe bildirisini okuduğu anları, "Stüdyomuzda ve haber merkezimizde alıkonulduk. Bir anda tehdit edildik, her hareketimiz izlendi. Silahlı kişiler tarafından bildiriyi okumaya zorlandım. TSK adına bu eylemi gerçekleştirdiklerini bize zarar vermeyeceklerini ve milletin iyyiliği için yaptıklarını söyleyen silahlı bir grup tarafından alıkonulduk. Ellerimiz arkadan bağlandı" ifadeleriyle anlattı.

Tijen Karakaş'ın CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Stüdyomuzda ve haber merkezimizde alıkonulduk. Bir anda tehdit edildik, her hareketimiz izlendi. Silahlı kişiler tarafından bildiriyi okumaya zorlandım. TSK adına bu eylemi gerçekleştirdiklerini bize zarar vermeyeceklerini ve milletin iyyiliği için yaptıklarını söyleyen silahlı bir grup tarafından alıkonulduk. Ellerimiz arkadan bağlandı. silahla tehdit ederek, bir bildiri okumamı istediler. O bildiriyi canlı olarak yayınlayacaklarını ve tüm Türkiye7den yayınlayacaklarını ifade ettiler. O şartlarla okudum. Stüdyoda şu anda bizi seven milletimizle birlikteyiz. Çok şükür başımıza bir şey gelmedi, çok şükür ayaktayız"

Darbe spikeri Tijen Karakaş TRT ekranlarında darbe bildirisini okudu: