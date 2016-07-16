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15 Temmuz Darbe Girişimi

36 yıl sonra yapılan darbeyi Tijen Karakaş duyurdu

Askerin el koyduğu ilk kamu kurumu TRT oldu

16 Temmuz 2016 03:12

Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurnay Başkanlığı'na akredite gazetecilere gönderdiği e-mail ile ülke yönetimine el koyduğunu açıkladı. TSK tarafından "Yurtta Sulh Konseyi'nin" TRT'de yaptığı açıklamayı spiker Tijen Karaş okudu.

Türkiye, 12 Eylül 1980'den yaklaşık 36 yıl sonra ilk kez darbe girişimine sahne oldu. İstanbul'da jandarma birliklerinin iki boğaz köprüsünü de 21:30 sıralarında Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kapatmalarıyla kamuoyunun farkına vardığı gelişmeler Ankara semalarında savaş uçaklarının TBMM, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve MİT Müsteşarlığı üzerinde 100 metreye kadar inerek alçak uçuş yapmaya başlamalarıyla netlik kazanmaya başladı. Kızılay'daki Genelkurmay Başkanlığı karargâhının önüne çıkan yolların kapatılmasıyla devam eden gelişmeler sırasında Başbakanlık MİT Müsteşarlığı'nın bulunduğu Yenimahalle ilçesinde alçak uçuş yapan helikopterlerden ateş açıldığı haber verildi. MİT'ten de askeri helikoptere ateş açıldı.

Eş zamanlı olarak İstanbul'da 1. Ordu Komutanlığı'na bağlı zırhlı birlikler Atatürk Havalimanı'nı girişlere kapattı, zırhlı araçlarla emniyet birimleri ve çevik kuvvet birimleri kuşatmaya alındı, TRT yönetimine el kondu. Askeri personelin TRT'de reji odasına girmesinin yaklaşık yarım saat ardından, 36 yıl sonra yapılan darbenin duyurusu Tijen Karaş'a okutuldu.
 

 

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