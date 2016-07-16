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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sinop Valisi Çetinkaya görevden alındı; eşi darbe girişiminden gözaltında

Vali Çetinkaya'nın gözaltına alındığı iddia edildi

16 Temmuz 2016 18:13

Sinop Valisi Dr. Yasemin Özata Çetinkaya'nın eşi olan Garnizon Komutan Yardımcısı Albay Temel Çetinkaya, darbe girişimiyle ilgili gözaltına alındı. Görevden alınan Vali Çetinkaya'nın gözaltına da alındığı iddia edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir grubun yaptığı darbe girişimi ile ilgili Garnizon Komutan Yardımcısı Albay Temel Çetinkaya  gözaltına alındı.

A Haber'in haberine göre, Çetinkaya'nın eşi olan Sinop Valisi Dr. Yasemin Özata Çetinkaya'nın yerine Giresun Valisi Hasan Karahan'ın atandığı ileri sürüldü.

Polis, savcının talimatıyla Sinop Vali Konağı ile Karakum'daki Vali Konukevi'nde arama başlatıldı.

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