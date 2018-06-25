Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim konuşmasını da prompterdan yaptı

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Seçim çalışmaları sırasında konuşmalarını prompter kullanarak yapması özellikle muhalefetin destekçileri tarafından sık sık gündeme getirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde yaptığı geleneksel balkon konuşmasında da prompter'dan faydalandı.

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Balkona yanında eşi Emine Erdoğan'la birlikte çıkan Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında yararlandığı prompterın görüntüsü, Demirören Haber Ajansı tarafından servis edilen fotoğraflara da yansıdı.

Erdoğan, seçim çalışması sırasında Diyarbakır'da bir iftarda yaptığı konuşmaya beklenmedik şekilde ara vermiş; Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının kesilmesine 'prompter arızası'nın sebep olduğu iddia edilmişti. Erdoğan'ın partisinin Ankara'da yaptığı mitingte de sahneye 6 adet prompter yerleştirildiği görülmüştü.