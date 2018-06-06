Muharrem İnce: Prompterini, danışmanlarını al da televizyonlara gel, bana ekonomi öğret

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik televizyona çıkma davetini yineleyerek, "Erdoğan'la ekonomi tartışmayı çok isterim. Herhalde dünyada reyting rekoru kırarız. Prompterini, danışmanlarını al da televizyonlara gel, bana ekonomi öğret "dedi.

İnce, cumhurbaşkanı olduğu taktirde OHAL'i 24 saat içinde kaldıracağını belirterek, "AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, asla ekmeğinizle oynamayacağım" diye konuştu.

Şanlıurfa'da konuşan İnce'nin açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

- Erdoğan demiş ki, "Tütün zararlıdır". Niye biliyor musunuz? Erdoğan yerli ve milli değildir. Erdoğan tütün şirketlerine teslim olmuştur.

- Adıyaman tütününde zehir var da Amerikan tütünün de vitamin mi var?

- Onlarla benim aramdaki fark şu. Onlar bu ülkeyi Moskova'dan, Brüksel'den Washington'dan yönetiyorlar. Ben Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğimç

- Onlardan bizim farkımız şu. Şurada gördüm "ya oy ver ya da işten çıkarsın" diyor. Kafaya bak. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, asla ekmeğinizle oynamayacağım.

- Seçildiğimde 24 saat içinde OHAL'i kaldıracağız.

- Erdoğan'la ekonomi tartışmayı çok isterim. Herhalde dünyada reyting rekoru kırarız. Prompterını, danışmanlarını al da televizyonlara gel, bana ekonomi öğret.