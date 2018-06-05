Muharrem İnce: En büyük rakibim prompter

Ankara'daki ilk durağı Sincan mitinginde konuşan CHP'nin cumhurbakanı adayı Muharrem İnce, "Benim rakibim kim biliyor musunuz, prompter" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a atıf yapan İnce, "Millet de sanıyor ki Türkiye'nin en büyük hatibi ama camdan okuyor" diye konuştu.

İnce, "24 Haziran'da yapacağımız seçimin son Ankara mitinginin provalarını yapıyoruz. 1 milyon kişi toplamalıyız. Rakibim çok güçlü. Benim rakibim kim biliyor musunuz, rakibim prompter, prompter. Millet de sanıyor ki Türkiye'nin en büyük hatibi ama camdan okuyor camdan. Diyarbakır'da Kürt sorununu çözmek için candan konuşan biri lazım camdan konuşan değil" açıklamasında bulundu.

​"Uçağı yerli değil, gözlüğü yerli değil" diyen İnce, "Milli olsaydı bunlar Süleyman Şah'ı oradan oraya gezdirirler miydi? Sağlığında bile o kadar gezmedi" ifadesini kullandı.

İnce konuşmasına şöyle devam etti:

"Devletin 2017'de 901 milyon kira ödemiş devlet. Araç kirası olarak 549 milyon kira ödemişler. 16 yılda borucumuzu 451 milyona çakırdılar. Bir yanda eski var, öteki yanda umut var gelecek var. Bunu 16 yıldır denedik, iktidara geldiklerinde dolar 1.30'du şimdi 5 lira oldu.

Cumhurbaşkanı seçildiğimizde dayatma yok, akıllı liyakat sahibi insanlarla çalışacağız. Ben imam hatip liselerinde 3 sene öğretmenlik yaptım neden kapatayım?

Erdoğan Adıyaman'a gelmiş demiş ki tütün zararlı. Adıyaman tütününde zehir var da Amerikan tütütünde vitamin mi var. Erdoğan hepimize zararlı. Bunlar emparyalizmin uşağı olmuş. Ben Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim, Ankara'dan.

'Erdoğan gelecek seçimleri düşünüyor ben gelecek nesilleri"

Şehir hastaneleri yaptılar yüzde 70 doluluk garantisi verdiler. 25 yıl kira ödemeye söz verdi devlet. Bayramda İstanbul'a gidecek var mı? Bayramda İstanbul'a gittiğinizde Demirel'in yaptığı köprüden bedava Erdoğan'ın köprüsünden 114 liraya geçeceksiniz.

Erdoğan'la aramızdaki fark: O gelecek seçimleri düşünüyor. Ben gelecek nesilleri düşünüyorum.

Metalde yorgunluk olursa tepeye kadar gider. Belediye başkanından başladıysa cumhurbaşkanına kadar gider. Bir bahar temizliği işte 24 Haziran böyle olacak. Yenilik olacak değişim. Evde koltukları 16 sene aynı yerde tutar mısınız? İşte şimdi değiştirme sırası. Tamam mı?

Dışarıdakiler kararsız gibisiniz, ya Allah'ın güneşi varken Ampül'e gerek yok. Siz de yardımcı olacaksınız. Komşuyu teyze kızını ikna etmek size ait.

YSK var ya YSK Pazar günü oyumu kullanıp Ankara'ya geleceğim. 50 bin avukatla bekleyeceğim, merak etmeyin kimse sizin oyunuzu çalamaz."