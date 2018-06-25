Erdoğan balkonda konuştu: Milletin partimize sandıkta verdiği mesajı da aldık, eksiklerimizi tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarının belli olmasının ardından Ankara'daki AKP Genel Merkezi'nde yaptığı geleneksel balkon konuşmasında, "Milletimizin partimize sandıkta verdiği mesajı da aldık, eksiklerimizi tamamlayacağız" dedi.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre oyların yüzde 42.28'ini alan AKP, 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerine göre (% 49.5) yüzde 7'nin üzerinde oy kaybetti.

YSK Başkanı Sadi Güven'in açıkladığı keisn olmayan resmi sonuçları da hatırlatan Erdoğan, "En yakın arkadaşımızla aramızdaki fark 22 puan" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

-Ekranları başında bizi izleyen aziz milletim, sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Hiç endişeniz olmasın. Beşer planında hiçbir gücün değil, sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükûda ve secdede eğildik. Aslında biraz daha erken saatlerde sizlerle olacaktım. Ancak cumhurbaşkanlığı konutunda küçük bir vatandaşımız elim bir kaza geçirdi. Hastanede ameliyata girene kadar aileyle bir arada oldum. Ondan sonra isimlerini alarak Ankara'ya rücu ettik. Gerekli müdahaleler yapılıyor. Şu anda ameliyattalar. Sizlerden dua istiyorum.

"Gezi olaylarında, 17-25 Aralık emniyet, yargı darbe girişiminde yanımızdaydınız"

-Coşkunuz, sevginiz, aşkınız, sevdanız, desteğiniz, kardeşliğiniz için... Havalimanından buraya yol boyu binlerce kardeşimin karşılama töreni sebebiyle her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizler 3 Kasım 2002 seçimlerinde yanımızdaydınız, bizi iktidara taşıdınız. Durmadınız, durmak yok yola devam dediniz. Bu şarkı burada bitmez dediniz. Sizler 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yanımızdaydınız. Vesayete karşı hep birlikte mücadele ettik. Sizler 12 Haziran 2011 seçimlerinde yanımızdaydınız. Ülkemize hep birlikte çağ atlattık. Sizler Gezi olaylarında, 17-25 Aralık emniyet, yargı darbe girişiminde, cumhurbaşkanlığı seçiminde yanımızdaydınız. Vandallara ve ihanet çetelerine hep birlikte karşı koyduk.

-Sizler 2015 seçimlerinde, özellikle 1 Kasım'da yanımızdaydınız. Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik. Sizler, 15 Temmuz darbe girişiminde buradaydınız. Genel merkezimizi bombalamaya, işgale gelmek isteyenler oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresindeydiniz. Buradaydınız. Meclis kavşağındaydınız. Kahramankazan'daydınız. Gölbaşı'ndaydınız. Nerede bir darbeci varsa hepsinin karşısında oldunuz.

"FETÖ'cüler Amerika'ya kaçtı; oradaki oylara bakıyorum ana muhalefete bayağı çıkmış"

FETO ihanet çetesine ve onlarla birlikte hareket edenlere sokakları dar ettik. Ülkemizi, bayrağımızı, ezanımızı, özgürlüğümüzü darbecilerin pençesinden hep birlikte kurtardık. Nereye kaçtılar? Amerika'ya. Şimdi Amerika'daki oylara bakıyorum. Oradaki oylarda, ana muhalefete bayağı oy çıkmış. Siz 16 Nisan halk oylamasında sandık iradenizle yine bizim yanımızdaydınız... Bir asrın belirleyicisi olan 24 Haziran seçimlerinde yine yanımızda oldunuz. 24 Haziran seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bu seçimin galibi demokrasidir. Milli iradedir. Milletimizin bizatihi kendisidir. Bu seçimin galibi, 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir. Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı serbest seçiminde sandığa giderek bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Siz tarih yazıyorsunuz. Asırlar sizi çok farklı anacak. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, dünyanın pek çok yerinde seçimler bizdekinin yarısını bulmayan katılımlarla yapılıyor.

"En yakın arkadaşımızla aramızdaki fark 22 puan"

-Tüm darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet, bugün istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye, 24 Haziran gecesini, geleceğine çok daha fazla güvenle bakarak tamamlayacaktır. İşte YSK Başkanı az önce bu seçimin galibinin salt çoğunlukla Erdoğan olduğunu açıklamıştır. Bildiğiniz gibi en yakın arkadaşımızla aramızdaki fark, evet, 20 puanın üzerinde. 22 puan.

MHP ve Alperenlere teşekkür

-Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime, milletime şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nda birlikte olduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenler'e teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Türkiye bu seçimde pek çok yeniliğin yanı sıra partilerin ittifak tecrübesini de yaşamıştır. Bu, hayırlı bir tecrübe olmuştur. Seçimlerde hem şahsımızın cumhurbaşkanlığı adaylığı hem milletvekili adaylarımız için çalışan AK Partimizin genel merkezinden sandık müşahitlerimize kadar tüm mensuplarına teşekkür ediyorum.

"Eksiklerimizi tamamlayacağımıza emin olun"

-Şunu da açıkça ifade etmek isterim, milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Eksiklerimizi tamamlayacağımıza emin olun. Bugünden sonra da gözümüz, kulağımız sizinle olacak. Yeni sistem için hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Meclis toplanıp, Cumhurbaşkanlığı yeminimizi edene kadar bunları gözden geçirip kemale erdireceğiz.

"Türkiye'nin kaybedecek tek bir anının olmadığı bilinciyle gece gündüz çalışacağız"

-Kardeşlerim, yemin töreninin hemen ardından da bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız. Türkiye'nin kaybedecek tek bir anının olmadığı bilinciyle gece gündüz çalışacağız. Türkiye, bir demokrasi imtihanını daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bırakmıştır. Milletimiz bu defa da tercihini kavgadan değil, hizmetten yana kullanmıştır. Kazanan demokrasimiz olmuştur. Kazanan hizmet siyaseti olmuştur. Kazanan milli irade olmuştur. Kazanan Türkiye olmuştur. Kazanan Türk milleti olmuştur. Kazanan bölgemizdeki tüm mağdurlar olmuştur. Bizlere bugünleri gösteren Rabbimize hamd ediyorum. Bizleri mahcup etmeyen Rabbimize hamd ediyorum.

"Daha çok ter dökeceğiz, daha çok mücadele edeceğiz"

-Sizlerin sevgisine layık olabilmek için daha çok gayret göstereceğiz. Daha çok ter dökeceğiz. Daha çok mücadele edeceğiz. Sandıkta bize verdiğiniz güçle ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah hep birlikte ulaştıracağız. Terör örgütlerinin üzerine çok daha kararlı bir şekilde gideceğiz. Ülkemizin uluslararası alandaki itibarını çok daha yükseklere çıkartacağız. Ezanlarımız çok daha huşuyla okunacak. Her bir vatandaşımızın huzurunu ve refahını daha ileri taşıyacağız. Rabiamızı çok daha gür bir sesle ifade edeceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber kardeş olacağız. Ve hep birlikte Türkiye olacağız.

"Sonuçlar, ülkemize kem gözle bakan herkesin karşısında dimdik durulacağının ifadesidir"

-Kardeşlerim Türkiye tercihini demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan yana kullanmıştır. Reformlardan, zenginleşmeden yana kullanmıştır. Türkiye'nin dünyada sözü geçen bir ülke olmasından kullanmıştır. 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımızdan yana kullanmıştır. Tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır. Suriye topraklarını özgürleştirmeye ve ülkemizdeki misafir kardeşlerimizin evlerine dönüş yolunu açmaya devam edeceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun, bu sonuçlar tüm mazlumların ellerinden tutmaya devam edeceğimizin göstergesidir. Bu sonuçlar, ülkemize kem gözle bakan herkesin karşısında dimdik durulacağının ifadesidir. Bu sonuçlar aynı zamanda demokrasideki, ekonomideki hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızın ifadesidir. Milletimiz bu gece o kadar çok çevreye, o kadar çok mesaj vermiştir ki, dünyadaki tüm siyaset bilimciler birleşse bunu zor çözer. Rabbime ne kadar hamd etsem azdır.

-Şu güzel manzara için hepinize teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Hazır mısınız, hazır mısınız... Durmak yok, durmak yok, durmak yok, kalın sağlıcakla. Allah yar ve yardımcımız olsun.