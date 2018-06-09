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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara mitinginde 6 tane prompter kullandı

Erdoğan'ın Diyarbakır'daki konuşmasının yarıda kesilmesi 'prompter arızası' iddialarına sebep olmuştu

09 Haziran 2018 22:38

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin Ankara’daki mitinginde konuşma yaptığı sahneye 6 adet propter yerleştirildi. Geçen hafta Diyarbakır’da bir iftar yemeğine katılan Erdoğan’ın konuşması yarıda kesilmiş ve bu duruma prompter’ın arızalanmasının sebep olduğu iddia edilmişti.

Yeniçağ gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin siyasi gündemindeki prompter tartışması sıcaklığını korurken, Erdoğan'ın Ankara mitingindeki detay dikkatleri çekti. Erdoğan'ın bulunduğu sahnede, 6 tane prompter olduğu görüldü. 

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