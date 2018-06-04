Erdoğan'ın 'promptersız bir dakikası', akıllara Demirtaş'ın konuşmasını getirdi: Cam olmadan iki cümle kuramayana boyun eğecek değiliz

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’daki bir iftarda yaptığı konuşmaya, prompter’ın bozulmasının ardından 1 dakikalık ara verdi. Çevresindekileri sinirli bir şekilde uyaran Erdoğan’ın prompter olmadan konuşmasına devam edememesi sosyal medyada geniş yer bulurken; kullanıcıların bir kısmı da 1.5 yıldan uzun süredir Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın 2016’da yaptığı konuşmayı hatırlattı.

Demirtaş, 2016 yılında partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın prompter’a bakmadan konuşamadığını savunarak, “Önünde cam olmadan iki cümle kuramayan adama boyun eğecek değiliz. Biz bu adamdan, bu zihniyetten kurtulacağız toplumumuzun geleceğini ilmek ilmek öreceğiz” demişti.

Partisinin Diyarbakır’daki mitinginden sonra akşam iftar yemeğine katılan Erdoğan, yemekten sonra bir konuşma yapmış ancak prompter’ın arızalanması üzerine sözlerine ara vermişti. Yaşananlara, cihazla ilgilenen kişinin namaza gitmesinin neden olduğu iddia edilmişti. Görüntülerde Erdoğan’ın korumasını çağırarak, "namaz" ve "dangalak” gibi ifadeler kullandığı duyulmuştu.