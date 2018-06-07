Ertuğrul Özkök: Prompter'da şu üç kelime yan yana yazmıyor

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, siyasetin promter krizine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu üç kelimenin yan yana yazmadığını kaydetti; “Zevk alma hakkı...”

Özkök'ün

Prompter’da yazmayan yan yana şu üç kelime" başlığıyla (7 Haziran 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İktidarın prompter’lı belagatinde yok... Muhalefetin prompter’sız hançeresinde de yok bu hak...

*

Oy isteyende yok da, oy istenende var mı...

Hayır onda da yok...

*

Demokrasi, adalet, özgürlük konuşuyoruz...

Nedense siyasetin lügatinde yan yana gelmiş o üç kelimeden oluşan insani talep yok...

*

Can Yayınları’ndan çıkan ‘Mutluluğa Dair Bir düşünce‘ adlı kitabı okuyorum.

Kitabın yazarları Latin

Amerikalı bir yazar ve aktivist olan Luis Sepulveda ile bütün dünyadaki Slow Food hareketinin kurucusu Carlo Petrini...

O üç kelimeye işte o kitapta rastladım.

*

Aynen aktarıyorum:

“Zevk alma hakkı...”

*

Öyle sihirli üç kelime ki...

İçinde özgürlük var... Hoşgörü var... Saygı var... Birlikte yaşama adabı ve duygusu var...

*

Hadi gelin hep birlikte bir kere daha yüksek sesle telaffuz edelim bu üç kelimeyi...

“Zevk alma hakkı...”

- İster ibadetten zevk alma de... İster eğlenmekten...

- İster kana kana içtiğin ayrandan zevk alma hakkı de...

- İster akşamüzeri güneşi bir kadehle batırmak, ister dağınık bir yatağın ucunda sabah güneşini bir fincan kahveyle doğurtmak de...

- İster tesettür içinde bir hayattan zevk alma hakkı de...

- İster başında kavak yelleri, mini etekle dolaşmanın keyfini yaşamak de...

- O zevki ister klasik Türk müziğinde bir nostalji, bir tasavvuf müziğinde huzur olarak almak ve bulmak de...

- İster bir Ezhel şarkısında bir sosyal itiraz hissi, bir Pink Floyd şarkısında duvarı yıkma duygusu olarak yaşamak de...

- Bu hayattan ister hızlı yaşayıp zevk al...

- İstersen bu kitapta anlatılan yavaş yaşamanın felsefesinde kaybol...

*

Artık hepimizin “zevk alma hakkını”iktidarın prompter’larına, muhalefetin kürsülerine, hançerelerine...

Yani herkesin belagatine yazma zamanı geldi.

*

Çünkü yan yana gelmiş bu üç kelimenin günlük dilimizdeki gerçek anlamı da yan yana gelmiş şu üç kelimedir:

Hayat tarzına saygı...