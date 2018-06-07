Ertuğrul Özkök: Prompter'da şu üç kelime yan yana yazmıyor

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, siyasetin promter krizine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu üç kelimenin yan yana yazmadığını kaydetti; “Zevk alma hakkı...”
Özkök'ün
Prompter’da yazmayan yan yana şu üç kelime" başlığıyla (7 Haziran 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:
İktidarın prompter’lı belagatinde yok... Muhalefetin prompter’sız hançeresinde de yok bu hak...
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Oy isteyende yok da, oy istenende var mı...
Hayır onda da yok...
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Demokrasi, adalet, özgürlük konuşuyoruz...
Nedense siyasetin lügatinde yan yana gelmiş o üç kelimeden oluşan insani talep yok...
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Can Yayınları’ndan çıkan ‘Mutluluğa Dair Bir düşünce‘ adlı kitabı okuyorum.
Kitabın yazarları Latin
Amerikalı bir yazar ve aktivist olan Luis Sepulveda ile bütün dünyadaki Slow Food hareketinin kurucusu Carlo Petrini...
O üç kelimeye işte o kitapta rastladım.
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Aynen aktarıyorum:
“Zevk alma hakkı...”
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Öyle sihirli üç kelime ki...
İçinde özgürlük var... Hoşgörü var... Saygı var... Birlikte yaşama adabı ve duygusu var...
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Hadi gelin hep birlikte bir kere daha yüksek sesle telaffuz edelim bu üç kelimeyi...
“Zevk alma hakkı...”
- İster ibadetten zevk alma de... İster eğlenmekten...
- İster kana kana içtiğin ayrandan zevk alma hakkı de...
- İster akşamüzeri güneşi bir kadehle batırmak, ister dağınık bir yatağın ucunda sabah güneşini bir fincan kahveyle doğurtmak de...
- İster tesettür içinde bir hayattan zevk alma hakkı de...
- İster başında kavak yelleri, mini etekle dolaşmanın keyfini yaşamak de...
- O zevki ister klasik Türk müziğinde bir nostalji, bir tasavvuf müziğinde huzur olarak almak ve bulmak de...
- İster bir Ezhel şarkısında bir sosyal itiraz hissi, bir Pink Floyd şarkısında duvarı yıkma duygusu olarak yaşamak de...
- Bu hayattan ister hızlı yaşayıp zevk al...
- İstersen bu kitapta anlatılan yavaş yaşamanın felsefesinde kaybol...
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Artık hepimizin “zevk alma hakkını”iktidarın prompter’larına, muhalefetin kürsülerine, hançerelerine...
Yani herkesin belagatine yazma zamanı geldi.
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Çünkü yan yana gelmiş bu üç kelimenin günlük dilimizdeki gerçek anlamı da yan yana gelmiş şu üç kelimedir:
Hayat tarzına saygı...