T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Tanrıkulu: Uludere'nin savaş pilotları istifa etti mi?

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Roboski'de 34 yurttaşın ölümüne yol açan hava saldırısında F16 uçaklarını kullanan pilotların istifaya zorlandığıyla ilgili iddiaları Erdoğan'a sordu

30 Ağustos 2013 16:51

Hülya Karabağlı/ Ankara

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Tayyip Erdoğan'a,"28 Aralık 2011 tarihinde Şırnak Uludere’de 34 vatandaşımızın, katledildikleri operasyonda görev yapan F16 savaş uçağı pilotlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa ettikleri doğru mudur" diye sordu.  

Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığı'na verdiği  soru önergesi şöyle:

 

'Niye istifa ettiler'

 

- Pilotların istifa etmelerinin gerekçeleri nelerdir?

- Pilotlar istifa etmeye zorlanmışlar mıdır?

- Pilotlar için Milli Savunma Bakanlığı ve TSK tarafından bir inceleme ve soruşturma yürütülmüş müdür, haklarında devam eden bir soruşturma bulunmakta mıdır?

- Pilotlar için özlük hakları açısından yapılan ayrıcalıklı bir düzenleme yapılmış mıdır?

- Pilotlara istifa süreçlerinde TSK personelleri için uygulanan rutin prosedürler mi uygulanmıştır?

 

ETİKETLER

sezgin tanrıkuluchpuluderepilotistifa

İlgili Haberler

Aile Bakanlığı’ndan Reyhanlı ve Uludere'de ölenler 'sivil şehit' sayılsın teklifi

Tasarıya göre, terör mağduru sayılan sivil vatandaşlardan yaşamını yitirenlerin yakınlarına ya da engelli hale gelenlere aylık bağlanmasında sosyal güvencesi olup olmadığına da bakılmayacak

'Uludere'ye sivil savcı baksın' talebine ikinci ret

Uludere'de köylülerin F16 savaş uçakları tarafından 'terörist' diye bombalanarak öldürülmesiyle ilgili dosyanın askerî savcıya gönderilmesine yapılan ikinci itiraz da kabul edilmedi

Başbakanlık'tan Uludere açıklaması: Her operasyon Başbakanın bilgisinde yapılmıyor

Başbakan Erdoğan'ın Şırnak'ta Uludereli ailelerle görüşmesiyle ilgili açıklama yapan Başbakanlık: Görüşmede, gerçekleşen her operasyonun Başbakanın bilgisi dâhilinde yapılmadığı belirtilmiştir

Genelkurmay: Korgeneral Damcı'nın istifasının Uludere'yle ilgisi yok

Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Nezih Damcı’nın emeklilik isteğinin kabul edildiğini, olayın Uludere ile ilgisi olmadığını bildirdi

Uludereli ailelerden açılacak sınır kapısına isim talebi

Uludereli aileler, Gülyazı Köyü'nden Irak'a açılacak yeni sınır kapısına, 28 Aralık 2011 gecesi düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kişinin isminin verilmesini istedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24