CHP'li Tanrıkulu: Uludere'nin savaş pilotları istifa etti mi?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Tayyip Erdoğan'a,"28 Aralık 2011 tarihinde Şırnak Uludere’de 34 vatandaşımızın, katledildikleri operasyonda görev yapan F16 savaş uçağı pilotlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa ettikleri doğru mudur" diye sordu.

Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesi şöyle:

'Niye istifa ettiler'

- Pilotların istifa etmelerinin gerekçeleri nelerdir?

- Pilotlar istifa etmeye zorlanmışlar mıdır?

- Pilotlar için Milli Savunma Bakanlığı ve TSK tarafından bir inceleme ve soruşturma yürütülmüş müdür, haklarında devam eden bir soruşturma bulunmakta mıdır?

- Pilotlar için özlük hakları açısından yapılan ayrıcalıklı bir düzenleme yapılmış mıdır?

- Pilotlara istifa süreçlerinde TSK personelleri için uygulanan rutin prosedürler mi uygulanmıştır?