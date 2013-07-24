'Uludere'ye sivil savcı baksın' talebine ikinci ret

Uludere'de 34 sivilin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan hava bombardımanına ilişkin dosyanın askeri savcıya gönderilmesine yapılan ikinci itiraz da kabul edilmedi.

İsmail Avcı'nın Zaman gazetesinde yer alan haberine göre, Uludereli (Roboski) mağdur ailelerin avukatları, TMK 10. madde ile görevli Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne soruşturmanın sivil savcılıkta devam etmesi yönünde başvuruda bulundu. Ancak başsavcı vekilliği, önceki gerekçeyi yenileyerek ‘görevsizlik ve yetkisizlik' kararına karşı itirazda bulunmanın hukuken mümkün olmadığını hatırlattı.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 28 Aralık 2011 günü 34 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz ay ‘görevsizlik’ kararı vererek dosyayı askerî savcılığa göndermişti. 17 ay soruşturma yürüten savcılık, olayın oluş şeklini, kimlerin hangi bilgiye ya da hangi kurumun sağladığı istihbarata dayanarak ‘vur’ emrini verdiğini tespit edememişti. Soruşturma dosyası, ‘eylemi gerçekleştirenlerin asker kişi olması ve eylemlerinin askerî bir hizmet kapsamında işlenmiş olması’ gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek askerî savcılığa gönderilmişti. Bunun üzerine Uludereli ailelerin avukatları, kararın hukuksuz ve insan haklarına aykırı olduğunu belirterek itirazda bulunmuştu ancak Diyarbakır TMK 10. madde ile görevli başsavcı vekilliği itirazın reddine karar verdi.

Mağdur avukatları, savcılığa ikinci kez dilekçe vererek soruşturmanın sivil savcılar tarafından yürütülmesini talep etti. Avukatların ikinci başvurusunu da değerlendiren Diyarbakır TMK 10. madde ile görevli başsavcı vekilliği, birinci itirazın reddindeki aynı gerekçeleri sundu. Başsavcı vekilliği, ret gerekçesini şöyle açıkladı: “5271 sayılı yasada soruşturma sonucunda cumhuriyet başsavcılığınca verilen kararlardan sadece ‘kovuşturmaya yer olmadığına dair karara’ karşı suçtan zarar görenlerin itiraz hakkı düzenlenmiştir. Aynı kanunun 173’üncü maddesinde işin süre ve nereye itirazda bulunacağı düzenlenmiştir. Bunun dışında başsavcılıkça soruşturma sonucunda verilen ‘yetkisizlik’ ve ‘görevsizlik’ kararları ile düzenlenen iddianamelere karşı suçtan zarar gören vekillerinin, başsavcılığımızca verilen görevsizlik kararına karşı itirazda bulunmaları hukuken mümkün değildir.” Kaçakçılık amacıyla Kuzey Irak’a giden köylüler, dönüş yolunda ‘terörist’ zannedilerek F16’lar tarafından bombalanmıştı. 28 Aralık 2011’de meydana gelen olayda Şırnaklı 34 kişi sınırın Irak tarafında hayatını kaybetmişti.