CHP, Meclis’te Uludere Komisyonu için önerge veriyor

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA



CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Meclis çatısı altında Uludere Araştırma Komisyonu kurulmasını isteyeceklerini söyledi. CHP, yarın 30 Mayıs günü araştırma önergesini TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getirecek ve önergeyi TBMM Başkanlığı’na verecek. Tanrıkulu'nun yazılı açıklaması şöyle:

Uludere / Roboski Katliamı’nın unutturulmasına, üzerinin kapatılmasına izin vermeyeceğiz. TBMM İnsan Hakları Komisyonu, bizim önerimizle kuruldu; ancak, AKP çoğunluğunun iradesiyle, faillerin ortaya çıkmasını engelleyen bir tutum aldı.

Uludere/Roboski Katliamı’nın faillerinin ortaya çıkarılması, barışın inşanın gerçek sınavıdır.

Bu mücadelenin bir adımı olarak yarın yeni bir Uludere araştırma komisyonu kurulması talebimizi TBMM gündemine getiriyoruz!

Olayın bir katliam/yaşam hakkı ihlali olduğuna dair hiçbir değerlendirmenin yer almadığı raporun AKP’li üyelerce kabul edilmesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Uludere karanlık dehlizlerde kalmayacak” sözünün samimiyetle söylenmediğini ortaya koymuştu.

Dolayısıyla Uludere / Roboski Katliamı’nın siyasi sorumluluğu, hükümete aittir. TBMM, Araştırma Komisyonu kurarak, hem gerçek failleri, hem de siyasi sorumluluğu ortaya çıkaracak bir çalışmayı, barışın inşası için gerçekleştirmek zorundadır. Bu nedenle, TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun yapamadığı çalışmanın, Meclis çatısı altına yeniden, bir araştırma komisyonu vasıtasıyla gerçekleştirebilmesi için araştırma önergemizi, tartışmaya açacağız.

Bu katliamın sorumluları ortaya çıkarılıp yargılanmadan, hiçbir yurttaş, ağır insan hakları ihlallerinin bir daha yaşanmayacağı inancına kapılamaz. Demokrasi, özgürlük, adalet ve barış için, kamuoyunu bir kez daha bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Dolayısıyla yeni komisyon önerimizi TBMM gündemine taşıyacağımız Perşembe günü tüm yurttaşlarımızı Genel Kurulu dikkatle izlemeye ve sorumluların bulunması için mücadele etmeye çağırıyoruz